В Госдуме предложили внести срок службы в армии в трудовой стаж

Депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому срок службы в армии будет включён в трудовой стаж. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.
"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", – отметил один из авторов инициативы.
Планируется, что в случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что Минтруд собирается упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян.
Комментарии
Когда это было отменено? В СССР служба засчитывалась в трудовой стаж, и это правильно.
паразиты
для досрочного выхода на пенсию... не примут этот закон
Когда я служил 85-87 так оно и было вообще то!!!!