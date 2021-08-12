В Госдуме предложили внести срок службы в армии в трудовой стаж

Депутаты "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому срок службы в армии будет включён в трудовой стаж. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале партии.

"В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо", – отметил один из авторов инициативы.

Планируется, что в случае принятия законопроекта изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минтруд собирается упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян.