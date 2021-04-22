Минтруд решил упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян

Минтруд собирается упростить процесс получения доплат к пенсии для двух категорий россиян. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.

В документе речь идёт о членах экипажей самолётов гражданской авиации и отдельных группах работников организаций угольной промышленности. По новому закону им больше не придётся самостоятельно собирать бумаги и подтверждать свой трудовой стаж – ведомство хочет обязать работодателей предоставлять в Пенсионный фонд сведения о периодах работы, дающие право на доплату к пенсии, и о заработке, из которого исчисляется размер выплаты.

Отдельно авторы хотят сократить объём требуемых для оформления доплат документов и упростить процедуру запроса из архивов.