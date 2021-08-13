В ночь на 13 августа жители Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в Новокузнецке накануне, сообщает "Бийский рабочий".

Землетрясение началось в Прокопьевском районе в 03:40 по местному времени. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в эпицентре составляла 7 баллов, а магнитуда – 5.4. Такое землетрясение считается сильным.

Жители Новокузнецка сразу ощутили подземные толчки, сообщил портал "ВашГород.ру". Люди писали в соцсетях, что в квартирах сильно шаталась мебель, люстры и разбивалась посуда. Бийчане также ощутили тряску, некоторые жители города сообщали, что у них "попадали с полок все вещи, тряхнуло как следует".

В Кузбассе это уже второе землетрясение за два дня. 12 августа в 08:36 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,4, затем в 15:02 – магнитудой 2,9. По данным сейсмологов, толчки были вызваны техногенными причинами, например, из-за взрывов на разрезах. Землетрясение, произошедшее 13 августа, по данным специалистов, носит естественный характер.



Напомним, в мае 2021 года подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 17 километрах восточнее горы Белуха и в 245 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений там составила 4,4 балла.