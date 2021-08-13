Крупный пожар произошёл в промышленном здании в Алейске

Крупный пожар произошёл на улице Сердюка в Алейске. Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", возгорание произошло в здании гаражного бокса с техникой.

По информации МЧС, площадь пожара составляет более 300 квадратных метров. Сейчас спасатели занимаются ликвидацией открытого горения, пострадавших в инциденте нет. Местные жители сообщают, что для тушения задействовали значительное количество пожарных расчётов.

Напомним, 9 августа пожар произошёл в частном доме на улице Новой в Барнауле. Во время возгорания возникла угроза распространения пламени на соседние строения. Люди вышли из дома самостоятельно. Всего для тушения использовали шесть многофункциональных стволов.