Ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в больнице

Ещё одна пострадавшая при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как сообщает RT в своём Telegram-канале, погибшей было 55 лет.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали, как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Позднее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже.