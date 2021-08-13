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Новости

Ещё одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже скончалась в больнице

, ИА "Амител"
Количество погибших при происшествии выросло до двух

Ещё одна пострадавшая при взрыве в маршрутном автобусе в Воронеже скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Как сообщает RT в своём Telegram-канале, погибшей было 55 лет.

Взрыв в маршрутном такси в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа, в четверг. 18 человек пострадали, как минимум трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Одна женщина, которой при взрыве оторвало ноги, умерла. Всего в автобусе находилось 35 человек, все сидячие места были заняты. Детей среди пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку по факту взрыва, СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Позднее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2021 14:45
- гость -

"Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета", - написал глава региона

13.08.2021 14:46
krash

"после взрыва ВЛАСТИ проверили 800 автобусов" ...... ЧО ? И кто из властей проверял ? Бред. очередная внеплановая проверка скорее всего прошла, ровно такая же как должна проходить постоянно. фары протерли, спросили есть ли жалобы. и в путь.

13.08.2021 14:49
krash

У нас вон каждый второй дымит как кирогаз, порою отъезжая с остановки такие клубни дыма, что дороги не видать. Но мы верим, что за транспортом следят...и это в норме. Так же как и обраобтка общественного транспорта.....на бумаге и камерах. а по факту даже пыль не подметают . И еслит все это барахло полугнилое пока ездит. либо пока вот так не бабахнет.....жалко людей. чем дальше тем страшней жить в разваливающейся стране (((((

13.08.2021 14:53
- гость -

Жадност погубит все.

13.08.2021 15:01
- гость -

13.08.2021 14:49
krash

Дымит, это наоборот не газ. Что-то ты всё время пишешь не в строчку.

13.08.2021 15:10
krash

13.08.2021 15:01
- гость -

Да речь не о том, газ/не газ, а об ОБЩЕМ состоянии парка автобусов. Сегодня бахнул газ, завтра загорелся бензин. после завтра колесо отвалилось и на встречку вылетел. Это транспорт общественный, это техника, за которой нужно следить, причем крайне ответственно, ведь она перевозит множетсово человеческих жизней. Требования и контроль должны быть в разы жоще чем к обычным авто. А что видим мы? Если автобус , к примеру так дымит - он явно не должен быть на улицах города, даже не вспоминая про экологию....Значит что то не в порядке...значит есть поломка.
Но наши автобусы едут до тех пор пока могут ехать.....но при этом не забывают повышать стоимость проезда. а вот чтобы эти средства шли на обновление парка не заметно.

13.08.2021 15:42
- гость -

13.08.2021 15:10
krash

В зеленые записался? Лучше уж пусть дымит. Ты при СССР ездил, когда Лиазы на гору поднимались по 5 минут?

13.08.2021 16:00
- гость -

ТК ВЧК-ОГПУ:
В ходе следственного эксперимента в автобусе, аналогичном взорвавшемуся, специалисты уделяли внимание четвертому от водителя сиденью, под которым, как предполагается, и произошел взрыв. Версия взрыва газа отошла в конец списка приоритетных версий, а на главное место вышла версия теракта.
Координирует работу на месте взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК). Последний раз такое было в 2017 году после взрыва в Санкт-Петербурге.

13.08.2021 16:27
- гость -

13.08.2021 16:00
- гость -

Это еще утреннее.
ИНТЕРФАКС - Специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже, где накануне вечером произошел взрыв.

13.08.2021 16:49
- гость -

Небольшой бытовой баллон с газом взорвался.Только вот намеренно ли это сделала тётя?

13.08.2021 16:57
Александр

В автобусе не было газового оборудования!!! Что за бред вы несете.

13.08.2021 17:12
- гость -

СМИ: причиной взрыва в автобусе в Воронеже мог стать газовый баллон у пассажирки

Следствие установило предварительную причину взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Как сообщает "Лента" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в салоне взорвался баллон для газовой горелки Primus, который везла одна из пассажирок.

13.08.2021 17:59
Екатерина

Интересно каких размеров должен быть баллон, что бы так шандарахнуло?

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