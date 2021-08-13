"Моя любимая река – Катунь". Глава МИД Лавров рассказал, что любит отдыхать на Алтае

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что летом он любит отдыхать на Алтае. Его слова передаёт телеканал "Звезда".

"Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом – Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река – Катунь, там есть и притоки", – сказал Лавров на форуме "Таврида".

Глава МИД рассказал, что раньше он часто катался на лыжах, но сейчас делает это всё реже. По словам Лаврова, отдыхает он обычно 10-12 дней в году.

Ранее сообщалось, что блогер-историк Анастасия Соколова, которая уже много лет живёт в Париже, приехала с мужем-французом Себастьяном отдыхать в Республику Алтай. Девушке очень понравились красоты Телецкого озера, но ужаснули местные уличные туалеты.

Впечатлениями от поездки Соколова поделилась в социальных сетях.