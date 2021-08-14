Хорошо, но не идеально. Барнаульцы оценили еду в городских заведениях общепита

Жители Барнаула оценили еду в городских заведениях общепита на четыре балла из пяти. Об этом сказано в результатах исследования портала SuperJob (есть в распоряжении amic.ru).

Средней оценкой по России также стала четвёрка. Барнаул в рейтинге "вкусности" оказался на пятом месте.

По уровню цен Барнаул занял 13-ю строчку из 30 городов. 27% жителей отметили, что стоимость блюд в краевой столице высокая, 68% считают её умеренной, а затруднились ответить 3% респондентов.

В опросе приняли участие девять тысяч человек из городов с населением от 500 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошёл в число регионов, которые отстают от планов по исполнению федерального проекта по твёрдым коммунальным отходам. В 2021 году не достигли установленных показателей по организации сортировки отходов, помимо Алтайского края, ещё и Красноярский, а также Самарская и Ленинградские области.