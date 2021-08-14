Развитие аэропортового комплекса Барнаула обсудили в правительстве Алтайского края

В правительстве Алтайского края обсудили дальнейшее развитие аэропортового комплекса Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт региона.

До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия "Алтай". Это позволит заключить предусмотренные соглашения.

Также компания "Новапорт Холдинг" готова предоставить авиапредприятию заём для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса.

К 2023 году планируют завершить разработку проектной документации и её согласование.

Стороны также обсудили возможность реконструкции взлётно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025-2030 годов.

Напомним, что холдинг "Новапорт" рассчитывает получить контрольный пакет акций над АО "Авиапредприятие "Алтай". Переговоры между властями региона и компанией ведутся уже несколько лет.