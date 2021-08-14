Развитие аэропортового комплекса Барнаула обсудили в правительстве Алтайского края

В правительстве Алтайского края обсудили дальнейшее развитие аэропортового комплекса Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт региона.
До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия "Алтай". Это позволит заключить предусмотренные соглашения.
Также компания "Новапорт Холдинг" готова предоставить авиапредприятию заём для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса.
К 2023 году планируют завершить разработку проектной документации и её согласование.
Стороны также обсудили возможность реконструкции взлётно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025-2030 годов.
Напомним, что холдинг "Новапорт" рассчитывает получить контрольный пакет акций над АО "Авиапредприятие "Алтай". Переговоры между властями региона и компанией ведутся уже несколько лет.
Комментарии
кто к ним летать будет ???
Строить международный терминал там, где и в хорошие годы было 2-3 рейса в неделю, а теперь вообще непонятно будут ли, отмывка денег? А потом влупят такой аэропортовый сбор, что дешевле будет из Толмачёво слетать.
Лучше бы авиарейсы мубсидировали, а то летом билеты стоят столько, как будто на ракете в космос летишь!
Его нужно за Михайловское вынести. Город куда расширяться будет?