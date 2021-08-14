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Новости

Развитие аэропортового комплекса Барнаула обсудили в правительстве Алтайского края

, ИА "Амител"
Разработка и согласование проекта должны завершиться к 2023 году
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

В правительстве Алтайского края обсудили дальнейшее развитие аэропортового комплекса Барнаула. Об этом сообщает официальный сайт региона.

До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия "Алтай". Это позволит заключить предусмотренные соглашения.

Также компания "Новапорт Холдинг" готова предоставить авиапредприятию заём для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса.

К 2023 году планируют завершить разработку проектной документации и её согласование. 

Стороны также обсудили возможность реконструкции взлётно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025-2030 годов.

Напомним, что холдинг "Новапорт" рассчитывает получить контрольный пакет акций над АО "Авиапредприятие "Алтай". Переговоры между властями региона и компанией ведутся уже несколько лет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.08.2021 15:00
- гость -

кто к ним летать будет ???

14.08.2021 15:24
- гость -

Строить международный терминал там, где и в хорошие годы было 2-3 рейса в неделю, а теперь вообще непонятно будут ли, отмывка денег? А потом влупят такой аэропортовый сбор, что дешевле будет из Толмачёво слетать.

14.08.2021 15:45
Гость

Лучше бы авиарейсы мубсидировали, а то летом билеты стоят столько, как будто на ракете в космос летишь!

14.08.2021 19:19
Гвоздь

Его нужно за Михайловское вынести. Город куда расширяться будет?

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