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Россияне задолжали банкам более 23 триллионов рублей

, ИА "Амител"
С начала года долг вырос на 2,3 трлн
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Долги россиян перед банками выросли до 23,969 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные приводятся на сайте Центробанка.

С начала года размер долга увеличился 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года – на 4,06 триллиона.

В начале июля с должников собирались взыскать почти 500 млн рублей.

Ранее стало известно, что просроченная задолженность россиян по автокредитам в июне 2021 года выросла на 53%, до 617 миллионов рублей.

Отмечается, что в последнее время этот показатель был почти на минимальных значениях, увеличиваясь примерно на 1% ежемесячно. Но общий объём просрочки в банках вырос в июне на 0,3%, до 49,1 млрд рублей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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