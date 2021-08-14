Тротуар начал уходить под землю после дождей в Барнауле

После сильных дождей в Барнауле тротуар в одном из дворов начал уходить под землю. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Провал произошёл у дома по адресу Деповская, 28. Как отмечают местные жители, ранее на месте провала проводились работы по ремонту теплосетей.

Горожане отметили, что уже обращались в управляющую компанию, но пока провал продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула на автомобильной парковке провалился асфальт. В провале частично оказался припаркованный внедорожник. Выехать самостоятельно автомобиль не смог. Для этого ему понадобилась помощь проезжавшего мимо трактора.