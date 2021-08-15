В Совфеде заявили о риске "банальной резни" в Афганистане

В Афганистане существует риск "банальной резни" в связи со "сведением счетов и зачисткой территории". Об этом заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, его цитирует RT.

Сенатор подчеркнул, что захват власти в Афганистане талибами (движение признано террористическим и запрещено в России) является следствием действий американской стороны, "заварившей всю эту кашу 20 лет назад".

"Ввели войска, якобы обучили армию, которая сейчас без боя сдаёт позицию за позицией. По сути, сейчас бросают своих сторонников. Они сейчас пытаются всё мировое сообщество привлечь к этому делу", – заявил он, призвав США созвать Совет Безопасности.

Ранее сенатор заявил, что Россия не будет вмешиваться в дела Афганистана. По его мнению, ситуацию необходимо экстренно обсудить в ООН.

Напомним, 15 августа "Талибан" объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Переговорщики уже вошли в президентский дворец, а глава республики в ближайшие часы может сложить полномочия.