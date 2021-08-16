Талибы объявили об окончании войны в Афганистане

Представитель политического офиса "Талибана" (запрещённая в России террористическая организация) заявил телеканалу Al-Jazeera TV, что война в Афганистане закончена. Вскоре они собираются объявить новую форму правления.
"Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств. Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", – заявил катарскому телеканалу пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим.
Напомним, президент страны Ашраф Гани бежал в воскресенье вечером из Кабула в Таджикистан. Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.
Комментарии
Добро.
Все, пришедшие к власти путем переворота, так заявляют...
Худой мир лучше доброй войны
Террорюги закончили войну. круто. Мир зазеркалья
....и теперь начнут строить школы, электростанции, дороги.
Пиндосы триллион на войну потратили и сейчас,спустя 20 лет начнут инвестировать в мирную жизнь...Шутка.
что очень плохо для России.
лучше бы пиндосы не уходи ли бы из Афганистана
16.08.2021 10:53
- гость -
Пригласите их к себе домой и пусть живут.
Игиловцы переобулись!
сейчас начнется веселье и потом по всему миру пойдет
Редакция, государственные и негосударственные/иные СМИ пишут, что президент Афганистана улетел в Таджикистан. И только у вас-в Узбекистан. Что бы это занчило?
Таджикистан,Узбекистан...Тебе-то,Иван,какая разница?
Мы думали СССР ослаб, поэтому из Афгана ушел. А в США в 15 раз денег больше нарисовано, а не хватило. Тоже ослабли
Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств
Ну кто сильно с американцами сотрудничал наверное ответит, если не успеет убежать. Кто с Россией сотрудничал, тот с Украины убежал или ответил. А если на Украине ситуация поменяется, как в Афганистане, то может начнут отвечать за сотрудничество с США
20 лет оснащали армию Афганистана современным американским вооружением, а они за три дня разбежались
6.08.2021 11:27
- гость -
Таджикистан,Узбекистан...Тебе-то,Иван,какая разница?
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Большая. Такие "мелочи" свидетельствуют об уровне профессионализма
Ладно бы оставались они в своем Афганистане, так они ведь дальше полезут...
интересно получается. талибы вооруженных путем захватили власть в Афганистане, но для Кремля это хорошие ребята, друзья и союзники, а не хунта и каратели
Держи врага ближе чем друга.Эта поговорка подходит не только к мафии,но и к политикам.Что впрочем,одно и то же.
но для Кремля это хорошие ребята, друзья и союзники, а не хунта и каратели
Это кто такое придумал? Кремль уже усиливает своих погранцов в Таджикистане и предупреждает о возможном нанесении точечных ракетных ударов, если талибы пойдут в Таджикистан, который с Россией в ОДКБ. Талибы в Москве заверяли, что никуда не пойдут. А вот на какие деньги талибы 20 воевали с американцами, это интересно. Подозревают Китай