Талибы объявили об окончании войны в Афганистане

Представитель политического офиса "Талибана" (запрещённая в России террористическая организация) заявил телеканалу Al-Jazeera TV, что война в Афганистане закончена. Вскоре они собираются объявить новую форму правления.

"Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств. Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", – заявил катарскому телеканалу пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим.

Напомним, президент страны Ашраф Гани бежал в воскресенье вечером из Кабула в Таджикистан. Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.