Президент Афганистана сложил полномочия и улетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству "Азия-Плюс" чиновник в правительстве Саджад Нуристани.

Гани согласился уйти в отставку. Чиновник уточнил, что после прилёта в Таджикистан президент улетит в третью страну, однако конечный пункт не уточняется. Экс-главу государства сопровождает его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Напомним, ранее представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в президентский дворец в Кабуле. В результате действующее правительство согласилось передать власть временному.

Также замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия не будет вмешиваться в дела Афганистана. По его мнению, ситуацию необходимо экстренно обсудить в ООН.

Позднее он отметил, что в Афганистане существует риск "банальной резни" в связи со "сведением счетов и зачисткой территории".