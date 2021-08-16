Под Бийском рабочие нашли скелет во время прокладки кабеля

В Алтайском крае рабочие случайно нашли скелет, который мог пролежать в земле около 25 лет. Останки обнаружили на улице Энергетиков в селе Фоминское во время прокладки кабеля, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что кости находились в том месте, где ранее было расположено административное здание, которое позднее снесли.
Рядом со скелетированными останками нашли рубашку и носок. Установить точную причину смерти сразу не удалось. Рабочие сообщили о находке правоохранителям.
Ранее сообщалось, что скелетированный труп нашли на барнаульской свалке 4 августа. Мужчина занимался сбором металла, когда увидел человеческие останки.
Комментарии
В сериале "Кости" в таких случаях делали реконструкцию внешности и автоматически сличали результат с базой данных пропавших в том временном отрезке
16.08.2021 09:57
Виктор
***
А по сериалу "Слепая" вы, наверное, всю жизнь строите?
бывший собственник табачной фабрики пропавший без вести , как раз приблизительно столько лет назад...но он пропал вместе с женой
эхо 90х