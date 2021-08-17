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Кировские коммунисты потребовали снять "алтайскую шпионку" Бутину с выборов в Госдуму

, ИА "Амител"
Мария Бутина баллотируется в парламент по партийному списку от "Единой России"
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кировское отделение КПРФ направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Марии Бутиной, сказано на сайте реготделения компартии. Коммунисты заинтересовались доходами уроженки Барнаула, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала". Так как Бутина располагает облигациями иностранных компаний, КПРФ просит отменить её регистрацию на выборах в ГД. В настоящее время Мария Бутина претендует на место в Госдуме от "Единой России" по партсписку Кировской области.

Отметим, что, согласно опубликованным ЦИК сведениям, в графе источники выплат у Бутиной значится восемь наименований. Общая сумма задекларированных доходов составляет свыше 65 млн рублей. Коммунисты особо подчёркивают, что "Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Патрика Бирна".

Всего же сотрудница телеканала Russia Today задекларировала 65,2 млн рублей за 2020 год. В числе прочего Бутина указала доходы от телекомпании НТВ и АНО "ТВ-Новости" – юрлица телеканала RT. Мария Бутина также внесла в декларацию облигации 34 компаний. Среди них – фирмы из США, Мексики, Индонезии, Испании и Великобритании, а также министерство финансов Аргентины. Общая стоимость облигаций, которыми владеет кандидат в Госдуму, превышает 24 млн рублей. В собственности у Бутиной находится 1/3 доля квартиры в Алтайском крае, небольшая квартира в Москве и автомобиль Hyundai.

"Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. В связи с этим необходимо исключить Бутину Марию Валерьевну из партийного списка "Единой России", – резюмируют коммунисты.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.08.2021 17:50
- гость -

Вы не понимаете - это другое

17.08.2021 17:51
- гость -

почему она так раздражает через экран?

17.08.2021 17:56
гость

вспоминается телешоу в период отсидки Бутиной в тюрьме и призыв папаши собирать деньги для оплаты услуг адвоката, хотя все прекрасно знали, что собственные деньги у этих прохиндеев есть. Свое бабло жалко даже для собственного освобождения. А если пролезет в ГД, то каждый месяц по полляма из наших налогов. Неплохая кормушка

17.08.2021 18:29
- гость -

Какая дорогая девушка.

17.08.2021 18:32
Вадим

А она кто такая, какой депутат? Отсидела где то и теперь депутаты? Шизофрения

17.08.2021 19:17
Пионер

Вполне достойный политик для Единой России - те тоже сосут йенг пендосам, прикрываясь патриотизмом.

17.08.2021 20:39
- гость -

Уже "небольшая квартира в Москве" непосильным трудом заработана.

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