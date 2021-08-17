Кировское отделение КПРФ направило запрос в Центризбирком относительно заграничных счетов Марии Бутиной, сказано на сайте реготделения компартии. Коммунисты заинтересовались доходами уроженки Барнаула, ставшей несколько лет назад фигуранткой "шпионского скандала". Так как Бутина располагает облигациями иностранных компаний, КПРФ просит отменить её регистрацию на выборах в ГД. В настоящее время Мария Бутина претендует на место в Госдуме от "Единой России" по партсписку Кировской области.

Отметим, что, согласно опубликованным ЦИК сведениям, в графе источники выплат у Бутиной значится восемь наименований. Общая сумма задекларированных доходов составляет свыше 65 млн рублей. Коммунисты особо подчёркивают, что "Бутина получила денежное вознаграждение от гражданина США и генерального директора компании, торгующей криптовалютой Backlog.Com.Inc, Патрика Бирна".

Всего же сотрудница телеканала Russia Today задекларировала 65,2 млн рублей за 2020 год. В числе прочего Бутина указала доходы от телекомпании НТВ и АНО "ТВ-Новости" – юрлица телеканала RT. Мария Бутина также внесла в декларацию облигации 34 компаний. Среди них – фирмы из США, Мексики, Индонезии, Испании и Великобритании, а также министерство финансов Аргентины. Общая стоимость облигаций, которыми владеет кандидат в Госдуму, превышает 24 млн рублей. В собственности у Бутиной находится 1/3 доля квартиры в Алтайском крае, небольшая квартира в Москве и автомобиль Hyundai.

"Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. В связи с этим необходимо исключить Бутину Марию Валерьевну из партийного списка "Единой России", – резюмируют коммунисты.