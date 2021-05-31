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Новости

Алтайская "шпионка" Мария Бутина победила в праймериз "Единой России"

, ИА "Амител"
Общественница будет баллотироваться в Госдуму от Кировской области
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уроженка Алтайского края Мария Бутина набрала больше всех голосов в праймериз партии "Единая Россия" в Кировской области. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По итогам предварительного подсчёта, у "шпионки" свыше 27 тысяч голосов. Для сравнения: её ближайший конкурент – Сергей Одношивкин – набрал меньше восьми тысяч.

Победительница праймериз поблагодарила кировчан за доверие.

"Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда – это так больно: мне много раз говорили, что "вот-вот всё будет хорошо", а потом всё рушилось раз за разом, – написала Бутина. – Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, – это моё однозначное обещание".

Ранее Бутина заявила о своём желании выдвигаться в Госдуму. По её словам, у неё были предложения от нескольких партий – "Справедливой России", "Единой России" и Партии пенсионеров.

В прошлом году СМИ писали о планах Бутиной пойти в Госдуму от "Партии прямой демократии". Однако сама общественница заметила, что такого намерения у неё не было, а с ППД её связывает лишь то, что однажды она выступила на партийном съезде.

Вместе с тем Бутина добавила, что всё же готова пойти в Госдуму, если её попросят избиратели. Как вариант – это может быть один из четырёх одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.

Активистка уточнила, что для неё переход в политику – очень серьёзный шаг: "Ведь после этого нет жизни, ты потом полностью занимаешься политической деятельностью".

Напомним, в 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению прокурора, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Бутина признала свою вину в заговоре против США. В частности она согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный "агент Кремля" и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. МИД России расценил арест Бутиной как акт, приуроченный к встрече президентов России и США, чтобы "минимизировать её эффект". В октябре 2019 года девушку освободили.

В начале апреля 2021 года Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.

В одной из бесед со студентами Мария Бутина рассказала, что раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.05.2021 12:28
- гость -

если такие герои, то значит наступили отвратительные времена

31.05.2021 12:30
- гость -

31.05.2021 12:28
- гость -
если такие герои, то значит наступили отвратительные времена

У вас была возможность выбрать своих героев

31.05.2021 12:31
- гость -

как же это мерзко

31.05.2021 12:31
- гость -

Добралась до корыта!

31.05.2021 12:35
- гость -

Главное, чтобы в ложных домогательствах никого не обвинила..

31.05.2021 12:37
Гость

А разве судимым можно?

31.05.2021 12:46
- гость -

31.05.2021 12:30
По твоему этот цирк вечно будет продолжаться?
Какое отношение она имеет к Кировской области?
И что за гостайну гражданка с низкой социальной отвественностью выведала у клятых пиндосов?

31.05.2021 12:56
- гость -

Успехов!
Смотрю по комментам, многих бы устраивало, чтобы там собрались певички типа Юлии Волковой из «Тату» и певцы типа рэпера Гнойного...

31.05.2021 13:00
гость

когда выбирают не лучшее из лучших, а лишь-бы из того что есть

31.05.2021 13:01
- гость -

12:37 Гость "А разве судимым можно?"

Судима она была вашим, американским судом, а не российским

31.05.2021 13:03
- гость -

Было большой ошибкой возлагать какие-то надежды на одного персонажа,тем более как политика(?!?!).Он оказался продажной шкурой и пропиндосской подстилкой.Каковой и был со времён учёбы в йельском университете.Марии-успехов в дальнейшей деятельности.

31.05.2021 13:06
МожноВсехПосмотреть

Представляю какие остальные девочки были...

31.05.2021 13:09
- гость -

И чем она лучше то их? Кроме того может завербована.

31.05.2021 13:10
- гость -

12:46 - гость - "Какое отношение она имеет к Кировской области?"

А какое отношение к защите Родины во время ВОВ имели уроженцы Алтайского края, сидели бы дома в Сибири и ждали, когда до них докатится война.

31.05.2021 13:11
гость

Интересно, что думает об этом препод из алтайского универа, на которого бутина клеветала за сексуальные домогательства?

31.05.2021 13:16
- гость -

13:09 - гость - "Кроме того может завербована."

Может и патроны дома держит или наркотики? А если нет, то такие как вы подбросят...
А если не завербована, да и фиг с ним, главное запашок от вашего коммента остался...

31.05.2021 13:19
- гость -

фу, постыдились бы

31.05.2021 13:23
- гость -

12:28 - гость - "наступили отвратительные времена

Проснулся, они наступили с ликвидацией СССР и приходом капитализма. Уже 30 лет живем в этих временах,

31.05.2021 13:25
гость

дна нет

31.05.2021 13:26
- гость -

Мария Бутина в США пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой организации.И что это значит?

31.05.2021 13:28
- гость -

Это внутренние выборы партии ЕР, никакого отношения к выборам в Госдуму не имеют, законодательством не регулируются, ну и кому это интересно?
Путь хоть Бузову выберут, хоть Моргенштерна, это не сподвигнет меня голосовать за их кандидата.

31.05.2021 13:30
Гость

Бывали хуже времена, но не было подлее...

31.05.2021 13:33
- гость -

Согласно второй поправки к Конституции США любой гражданин имеет право на ношение и хранения оружия.И белый гражданин может носить оружие и чёрный гражданин тоже может.Жизнь чёрного тоже имеет значение и он тоже имеет полное право побольше покупать продукцию компаний Colt, S & W ,Калашников и тд и тп.Ничего такого особенного тут и нет.Никто же не призывает:бей черного пока не побелеет,бей белого пока не почернеет.В мире свободы и демократии такого просто невозможно представить.

31.05.2021 13:33
- гость -

13:30 Гость Бывали хуже времена, но не было подлее...

это вы про сегодняшний капитализм? согласен!

31.05.2021 13:39
- гость -

Во время ВОВ разведчики в тылу врага ценой собственной жизни добывали сведения, а что эта выведала?
Люди по всей стране работали по 18 часов под открытым небом на эвакуированных заводах. Еще наглости хватает сравнивать их с ней.
Вот такие и продали страну без единого выстрела. Очередную трубу им мешают в метрополию построить.

31.05.2021 13:43
- гость -

13:33
Кончилась методичка и началась другая? Тогда вот вам еще тема:
Мелиорация — комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Википедия
Берем любую тему и шпарим комментарий...

31.05.2021 13:47
- гость -

13:30 Бывали хуже времена, но не было подлее...

Какие времена, такие у вас и комменты...подлые...

31.05.2021 13:51
- гость -

Не могу понять.Мария Бутина сидела в пиндосской тюрьме.По обвинению,что она сотрясала национальную безопасность пиндостана.Какие-то козявки здесь в комментах шмякают и её же в чём-то обвиняют...Они сильно переживали и сейчас переживают за национальную безопасность пиндосии?

31.05.2021 13:53
- гость -

13:06 Представляю какие остальные девочки были...

На их месте должны были быть вы, но рожей не вышли...

31.05.2021 13:54
гость

Это просто какой-то п...п...позор!

31.05.2021 13:57
- гость -

Журналист Дидзис Седлениекс опубликовал в Facebook пост: "Презрительным словом "русские" или чуть более толерантным "русскоязычные" обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques — вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить".

Это Запад о всех нас. Знайте своё место, молитесь на Европу

31.05.2021 13:58
- гость -

Ага в гуантонаме пожизненное мотала. Пошла на сделку, что конкретно обязалась выполнять доподлено известно?

31.05.2021 14:00
- гость -

13:54 гость

Значит очень хорошо, если даже от её имени ты начал заикаться. Бей, громи Бутина врагов России!

31.05.2021 14:05
- гость -

Да вы хотя бы книжку её прочтите,либерасты ) А то перед носом всего лишь методички с рекомендуемыми фразами что о ней писать в комментах ) При этом не отрывая языка от задницы дяди сэма.

31.05.2021 14:05
- гость -

13:58 что конкретно обязалась выполнять доподлено известно?

Ничего не известно, но от комментария (13:58) осадочек то останется. Глупый расчет

31.05.2021 14:12
- гость -

Подлый вы народец тут собрался, нет что бы за землячку порадоваться, погордится. А вы последними словами кроете. Ничего святого, то Пухляша унизите. Вы чем либо, кем либо гордитесь хоть?!

31.05.2021 14:12
гость

31.05.2021 13:51
- гость -
Они сильно переживали и сейчас переживают за национальную безопасность пиндосии?

Плюс

31.05.2021 14:13
- гость -

Дело в том что она просидела в пиндосской тюрьме только 18 месяцев потому что по совету адвокатов "призналась" высокому суду пиндостана что она сотрясала национальную безопасность страны.Если бы она в этом не призналась, то ей бы присудили 15 лет.Вот только в чём именно проявлялось это сотрясание национальной безопасности пиндостана,какой вред причинила она пиндостану,в том тайна великая есть.

31.05.2021 14:13
гость

31.05.2021 14:00
- гость -
Бей, громи Бутина врагов России!

Прямо в постелях американских сенаторов, устрой им жёсткое садо-мазо!

31.05.2021 14:14
Гость

Гость 13:47
Свой рот прополощи со стиральным порошком. Воняет.

31.05.2021 14:15
Гость

Какя же она страшная..

31.05.2021 14:18
- гость -

Да вот есть некоторые сомнения:такие гнилые комменты пишут земляки,чи нi )

31.05.2021 14:22
- гость -

Подвезло Кировской области)))

31.05.2021 14:28
- гость -

14:13
гость А что это так переживаете за мерикосов, больной на голову или один из них?

31.05.2021 14:32
- гость -

14:22
Значит там люди умные по сравнению с тобой

31.05.2021 14:45
-гость-

ну а что, возглавит комитет престарелых сенаторов lol

31.05.2021 14:47
- гость -

вот теперь пройдет по партийным спискам от ЕР и будет законы для нас писать и принимать по которым мы обязаны будем жить

31.05.2021 14:49
- гость -

Кто бы сомневался-то?. Таким там и место!

31.05.2021 14:57
- гость -

Девушка умная.

31.05.2021 15:07
- гость -

как дальше жить с этим? одна из кожи вон лезет в министры, эта в думу. какой ужас!

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