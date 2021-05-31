Алтайская "шпионка" Мария Бутина победила в праймериз "Единой России"

Уроженка Алтайского края Мария Бутина набрала больше всех голосов в праймериз партии "Единая Россия" в Кировской области. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По итогам предварительного подсчёта, у "шпионки" свыше 27 тысяч голосов. Для сравнения: её ближайший конкурент – Сергей Одношивкин – набрал меньше восьми тысяч.

Победительница праймериз поблагодарила кировчан за доверие.

"Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда – это так больно: мне много раз говорили, что "вот-вот всё будет хорошо", а потом всё рушилось раз за разом, – написала Бутина. – Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, – это моё однозначное обещание".

Ранее Бутина заявила о своём желании выдвигаться в Госдуму. По её словам, у неё были предложения от нескольких партий – "Справедливой России", "Единой России" и Партии пенсионеров.

В прошлом году СМИ писали о планах Бутиной пойти в Госдуму от "Партии прямой демократии". Однако сама общественница заметила, что такого намерения у неё не было, а с ППД её связывает лишь то, что однажды она выступила на партийном съезде.

Вместе с тем Бутина добавила, что всё же готова пойти в Госдуму, если её попросят избиратели. Как вариант – это может быть один из четырёх одномандатных округов, расположенных на территории Алтайского края. "Если народ попросит, то я буду баллотироваться. Если какая-то политическая деятельность будет полезна для моей страны, я буду ею заниматься", – заявила Мария Бутина.

Активистка уточнила, что для неё переход в политику – очень серьёзный шаг: "Ведь после этого нет жизни, ты потом полностью занимаешься политической деятельностью".

Напомним, в 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению прокурора, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

Бутина признала свою вину в заговоре против США. В частности она согласилась с утверждениями прокурора, который обвинял россиянку в том, что она действовала как незарегистрированный "агент Кремля" и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. МИД России расценил арест Бутиной как акт, приуроченный к встрече президентов России и США, чтобы "минимизировать её эффект". В октябре 2019 года девушку освободили.

В начале апреля 2021 года Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.

В одной из бесед со студентами Мария Бутина рассказала, что раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём.