Восстановлена хронология крушения Ил-112В в Подмосковье

Экипаж разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолёта Ил-112В вылетел с аэродрома Раменское в 10:35. Полную хронологию полёта восстановило издание "Комсомольская правда".

В 11:09 самолёт приземлился на аэродроме Кубинка, откуда в 11:14 после планового осмотра совершил взлёт для экспериментального полёта над ВПП "Патриот".

В 11:18 командир воздушного судна Николай Куимов сообщил диспетчеру о возгорании в правом двигателе, в 11:20 связь с бортом была потеряна.

Сообщение о крушении самолёта поступило в дежурную часть Кубинского отдела полиции в 11:23. После этого на место происшествия отправились полицейские, они обнаружили обломки Ил-112В.

Напомним, что у разбившегося самолёта уже несколько раз выявляли проблемы с двигателем. Первый полёт состоялся в 2019 году и тогда он также сопровождался проблемами. После этого воздушное судно полтора года простояло на земле, после чего его вновь отправили в полёт и у него опять нашли проблемы.

Напомним, что крушение Ил-112В произошло во время тренировочного полёта у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: командир, лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

Согласно видеозаписям, в полёте у самолёта загорелся двигатель, после чего он начал терять высоту, перевернулся и рухнул. Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.