Прокуратура Бийска проверит ситуацию с девочкой-инвалидом, которая два года ждёт коляску

Прокуратура Бийска проверит ситуацию с девочкой-инвалидом, которая уже два года не может получить необходимое ей кресло-коляску. Ребёнка обследовали в 2019 году. Тогда комиссия установила, что необходимо специальное кресло, но его не приобрели до сих пор.

Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, после информации в СМИ прокуроры организовали проверку по факту изложенных обстоятельств. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, что за то время, пока девочка передвигалась в неподходящем кресле, она уже успела упасть и сломать себе обе ноги. Мама ребёнка отметила, что кресло им предлагают купить за свой счёт. Стоит оно около 300 тысяч рублей, а у семьи таких денег нет.