"Маленькие комочки". В Барнаульском зоопарке родились два леопарда

Сотрудники барнаульского зоопарка рассказали о том, что в семье двух леопардов родились маленькие котята. Об этом написали на странице зоопарка в Instagram.

"Ну как могут такие маленькие комочки дарить так много радости и восторга?! Друзья, пришло время открыть наш маленький чёрненький секрет. 28 июля в семье леопардов Сильвы и Маврика родились две чудесные девочки. Нашему счастью нет границ", – сказано в сообщении сотрудников зоопарка.

Ранее сообщалось, что семья барнаульского зоопарка пополнилась двухлетней зеброй. Зебрёнок Вася некоторое время провёл на карантине, перед тем как познакомиться с посетителями.