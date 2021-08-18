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Новости

Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием начальника ГИБДД на Алтае

, ИА "Амител"
Расследование находится на контроле прокуратуры
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 18 августа кроссовер под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.

"В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, двое детей 9-ти и 16-ти лет, а также 43-летний водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края – направлялись в аэропорт города Барнаула", – сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. 

В региональной прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль ведомства.

Уточняется, что погибшие также являлись представителями силовых структур.

Ранее в МВД отмечали, что водитель во время аварии был трезв. Мужчина находился в отпуске и передвигался на личном автомобиле.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2021 16:43
Док

куда водятел гибдд смотрел?

18.08.2021 16:52
- гость -

18.08.2021 16:43
Док
куда водятел гибдд смотрел?

У тебя ещё каникулы? Ночью прицепы половина на проезжей части, половина на обочине, без габаритов особенно видны. Трасса Михайловское Барнаул особенно широка

18.08.2021 17:01
- гость -

Один фиг уголовка для водителя.

18.08.2021 17:33
мимопроходил

16-52 , само дтп в шипуновском районе было

18.08.2021 18:01
Коля

Да и пес с ними

18.08.2021 19:41
гiсть

Ночью прицепы половина на проезжей части, половина на обочине, без габаритов особенно видны
---
фура полностью оказалась на обочине после удара внедорожника?

18.08.2021 20:18
- гость -

мимопроходил
16-52 , само дтп в шипуновском районе было

Сути дела не меняет

18.08.2021 20:36
Гость

До сих пор нет скрытого контроля за участниками движения!!! Сложно организовать так?

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