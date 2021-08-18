Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием начальника ГИБДД на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь на 18 августа кроссовер под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.

"В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, двое детей 9-ти и 16-ти лет, а также 43-летний водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края – направлялись в аэропорт города Барнаула", – сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

В региональной прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль ведомства.

Уточняется, что погибшие также являлись представителями силовых структур.

Ранее в МВД отмечали, что водитель во время аварии был трезв. Мужчина находился в отпуске и передвигался на личном автомобиле.