Следователи возбудили дело по факту ДТП с участием начальника ГИБДД на Алтае

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в ночь на 18 августа кроссовер под управлением начальника ГИБДД по Михайловскому району столкнулся с прицепом припаркованного грузовика.
"В результате дорожно-транспортного происшествия скончались 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, двое детей 9-ти и 16-ти лет, а также 43-летний водитель госпитализированы в медицинское учреждение. Известно, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края – направлялись в аэропорт города Барнаула", – сказано в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В региональной прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль ведомства.
Уточняется, что погибшие также являлись представителями силовых структур.
Ранее в МВД отмечали, что водитель во время аварии был трезв. Мужчина находился в отпуске и передвигался на личном автомобиле.
Комментарии
куда водятел гибдд смотрел?
18.08.2021 16:43
Док
куда водятел гибдд смотрел?
У тебя ещё каникулы? Ночью прицепы половина на проезжей части, половина на обочине, без габаритов особенно видны. Трасса Михайловское Барнаул особенно широка
Один фиг уголовка для водителя.
16-52 , само дтп в шипуновском районе было
Да и пес с ними
Ночью прицепы половина на проезжей части, половина на обочине, без габаритов особенно видны
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фура полностью оказалась на обочине после удара внедорожника?
мимопроходил
16-52 , само дтп в шипуновском районе было
Сути дела не меняет
До сих пор нет скрытого контроля за участниками движения!!! Сложно организовать так?