Смертельное ДТП с участием начальника отдела ГИБДД произошло в Алтайском крае

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь с 17 на 18 августа в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново.

Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Мужчина двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека в результате полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель госпитализирован, информации о его состоянии нет.

Сейчас, как сообщили amic.ru в МВД, по факту ДТП проводится служебная проверка.