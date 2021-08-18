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Новости

Смертельное ДТП с участием начальника отдела ГИБДД произошло в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Два человека погибли

Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь с 17 на 18 августа в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново.

Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Мужчина двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека в результате полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель госпитализирован, информации о его состоянии нет.

Сейчас, как сообщили amic.ru в МВД, по факту ДТП проводится служебная проверка.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2021 12:05
krash

Жаль виновник не отправился вслед за жертвами. Еще поди и признают невиновным. "свои отмажут"

18.08.2021 12:08
- гость -

18.08.2021 12:05
krash
Ты как новости читаешь? или у тебя цель желочью брызнуть и свалить ?

18.08.2021 12:09
Morena

Амик, почто трибуну убрали к новости от 11.45?

18.08.2021 12:10
- гость -

Какая желчь. Вернется же тебе все, задумайся

18.08.2021 12:19
- гость -

18.08.2021 12:09
Morena
По то что вы дикари живьем сожрете человека. Сознала, искупила вину, чего вам более?

18.08.2021 12:19
krash

18.08.2021 12:08
- гость -
18.08.2021 12:10
- гость -
бубубу..... С чего мне его жалеть? Его отмажут, а людей которых он УБИЛ не вернуть. Это еще хорошо , что в фуру врезался, стоящую на обочине, а мог в лоб кому нить прилететь.

"Как сообщили в региональном МВД, был трезв" .....конечно, там иного и не сообщат. Это медики могут сообщить об алкоголе в крови - а в МВД полюбому свой всегда трезв. и прав.


Ждем новости, о неправильной парковке фуры, о нарушении фурой еще чего то....Щас начнут мазать.... Отсюда и "желчь" как выразились его коллеги.

18.08.2021 12:23
Рубцовчанин

Были у меня неприятные моменты, со стоящими на обочине фурами. Скорость, скорее всего была чуть повыше, но не думаю, что это повод брызгать слюной ....

18.08.2021 12:39
- гость -

18.08.2021 12:19
krash
Эти люди были его родственниками или друзьями.

18.08.2021 12:40
- гость -

Полно таких случаев. С этими фурами на обочинах по ночам нужно что-то делать

18.08.2021 12:41
krash

Кстати....а почему номер фуры не скрыт, а номер автомобиля начальника отдела ГИБДД затерт? Случайность? ))) Ну ок, продолжаем верить в равенство начальников ГИБДД обычных водителей .....

18.08.2021 12:48
Лёха

Может быть ослепили фары встречного автомобиля?

18.08.2021 13:00
- гость -

Либо отмажут, либо окажется, что он вчера написал заявление по собственному.

18.08.2021 13:11
гость

А про "приговор" г-же Штань низзя писать? Пожурили тётку слегка, воруйте дальше уважаемые чиновники.

18.08.2021 13:22
- гость -


18.08.2021 13:11
гость
А про "приговор" г-же Штань низзя писать? Пожурили тётку слегка, воруйте дальше уважаемые чиновники.

Человек, судя по тому что хвалебные новости каждые 2 часа амик публикует с отключенными комментариями, оплатил поддержку имиджа.

18.08.2021 13:39
- гость -

Соболезнования родным. Жаль когда гибнут люди.

18.08.2021 13:42
гiсть

судя по новости, не понятно... это не пассажиры были?

18.08.2021 13:45
- гость -

18.08.2021 13:42
гiсть
Вез родственников в аэропорт

18.08.2021 13:46
Гость

Как штань отмазали, так и этого отмажут... 146%

18.08.2021 13:50
- гость -

Никто и никогда фуру ночью без света на трассе не встречал?

18.08.2021 14:23
krash

18.08.2021 13:50
- гость - на трассе встречали. дажеза поворотом, и нна проезжей части, и тьфу тьфу соблюдая скоростной режим - все было нормально.

А тут, см фото - они стоят ЗА сплошной, причем примерно ЗА метр, то есть прям на обочине, что автомобиль делать мог ЗА метр ЗА сплошной? Уснул? Занесло? Обгон справа?

Фура просто его остановила, и хорошо, а он уже впринципе летел вникуда, если оказался на скорости ЗА сплошной.

18.08.2021 14:47
- гость -

"...не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик." Настораживает, что сразу же!: "В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии." Ну ну. Вот тут поподробнее.

Сразу в корень. Как я узнаю этот ГИБДД. Вот что что, а врать и отмазывать своих они умеют. НУ раз сразу начали так говорить (отмазывать), то по легкому отделается этот гаишник. Жаль. Считаю нужно отвечать по всей строгости закона. Особенно тем, кто этот закон должен бдить. Гаишника ни капельки ни жалко. Пассажиров жалко.

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