Молочная река. Молоковоз перевернулся из-за ДТП неподалёку от Рубцовска

Фото: "Инцидент Рубцовск"

ДТП с молоковозом произошло неподалёку от Захаровского железнодорожного переезда по федеральной трассе А-322 в Алтайском крае. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок, а молоко вытекло на трассу.

Согласно снимкам с места происшествия, которые опубликовали в группе "Инцидент Рубцовск", в ДТП принял участие отечественный автомобиль. Он, предположительно, врезался в борт гружёного молоковоза.

О пострадавших не сообщается. Информация о столкновении уточняется.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново, произошло ДТП. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.