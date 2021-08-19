Молочная река. Молоковоз перевернулся из-за ДТП неподалёку от Рубцовска

Фото: "Инцидент Рубцовск"
ДТП с молоковозом произошло неподалёку от Захаровского железнодорожного переезда по федеральной трассе А-322 в Алтайском крае. В результате столкновения автомобиль перевернулся на бок, а молоко вытекло на трассу.
Согласно снимкам с места происшествия, которые опубликовали в группе "Инцидент Рубцовск", в ДТП принял участие отечественный автомобиль. Он, предположительно, врезался в борт гружёного молоковоза.
О пострадавших не сообщается. Информация о столкновении уточняется.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново, произошло ДТП. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.
По предварительным данным, два человека погибли на месте. Водитель госпитализирован, также госпитализированы дети погибших – девочки 9 и 16 лет.
Комментарии
количество аварий сокращается, нужно сделать +40 км в ч не наказываемым, а потом просто отменить все ограничения
19.08.2021 10:46
Лещ
А причем тут не наказываемый порог скорости? Если за рулем сидит идиот, он и при 20 км/час аварию устроит! К примеру, мне сегодня один очень "умный" водитель, выехал на перерез из под знака "уступи дорогу" и доказывал, что он мне "помеха справа"!!!! От аварии спасла моя реакция.
1110 . Прав. Для дураков правил нет.