Мощный град уничтожил посадки у жителей алтайского села

Непогода в Алтайском крае способна не только затопить дороги в Барнауле, но и оставить сельчан без овощей. Посадки, за которыми они ухаживали долгое время, оказались уничтожены стихией.
О серьёзных последствиях града рассказали жители села Налобиха. Здесь у людей побило почти все посадки.
Одна из местных жительниц на видео показала, как выглядит её огород после серьёзных осадков.
Почти все насаждения сельчанки оказались уничтожены.
Напомним, что Барнаул 19 августа накрыл серьёзный ливень, который также начинался градом. Горожанам повезло, потому что град закончился за несколько секунд.
Комментарии
Повод задуматься. Почему град выбрал именно это село, обойдя какие-то другие стороной? За что мог быть ниспослан этот Гнев Небес?
20.08.2021 12:53
Виктор
Всё более прозаично, чем твоё шизо. Туча прошла над Барнаулом и над поймой Оби. Потом Налобиха. Ветер вчера был северо-западный.
Виктор, Луговая 19. Пока не поздно. А то осень на носу, а прогресс шизы заметен!
С тех пор как тут появился Виктор закрались небольшие сомнения по поводу его адекватности по факту всех его комментариев. Вот и прояснилось. Жаль.
13:22
Вот и засунь вам харю в раму, а потом крик шли, тихо так, одними губам.
О.. его брат Лёха подтянулся...
А пособия селянам,
Потерявшим урожай
будут?