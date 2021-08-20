Мощный град уничтожил посадки у жителей алтайского села

Непогода в Алтайском крае способна не только затопить дороги в Барнауле, но и оставить сельчан без овощей. Посадки, за которыми они ухаживали долгое время, оказались уничтожены стихией.

О серьёзных последствиях града рассказали жители села Налобиха. Здесь у людей побило почти все посадки.

Одна из местных жительниц на видео показала, как выглядит её огород после серьёзных осадков.

Почти все насаждения сельчанки оказались уничтожены.

Напомним, что Барнаул 19 августа накрыл серьёзный ливень, который также начинался градом. Горожанам повезло, потому что град закончился за несколько секунд.