Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" включили в список иноагентов

Минюст включил в список иноагентов телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме того, иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Представители телеканала "Дождь" заявили агентству ТАСС, что будут обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" оказались заблокированы почти у всех провайдеров на территории России.