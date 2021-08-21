Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" включили в список иноагентов

Минюст включил в список иноагентов телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". Об этом сказано на сайте ведомства.
Кроме того, иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Помимо них, Минюст признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.
Представители телеканала "Дождь" заявили агентству ТАСС, что будут обжаловать решение.
Ранее сообщалось, что сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ Медиа" оказались заблокированы почти у всех провайдеров на территории России.
Комментарии
Возможно, это
энергетическая обраткаот Вселенной — из-за того, что Дождь в своё время ввёл просмотр только по платной подписке.
Меня это тогда очень огорчило. Поэтому теперь не жалко
Симиты ?
Симиты ? Научитесь уже грамоте, хоть перед выборами
Правильно их оформили:льют воду на мельницу вероятного противника.
Я так и не очень понимаю, чем грозит признание инагентом? Кроме того, что всех об этом известили. Ну получают они финансирование из-за рубежа, это установили, рассказали об этом всем и все? Или теперь они в чем то ограничены? Может теперь с финансирования из-за рубежа что-то надо отчислять в российский бюджет? Или что?
21.08.2021 11:15
гость
Этот статус мало на что влияет. Но владельцы СМИ всё равно обижаются
С 20 августа все материалы «Дождя» распространяются с соответствующей маркировкой, указывающей, что они изготовлены СМИ-иноагентом. При не исполнении, штрафы или другие санкции.
все материалы «Дождя» распространяются с соответствующей маркировкой
И кому от этого хуже? На что тут обижаться? Кто их смотрит и так знает, что у них соответствующая маркировка западной цивилизации. Теперь она официальная
21.08.2021 12:01
гость
Там еще много нюансов. Ежеквартальная отчетность, журналисты на мушке у Роскомнадзора и т.д.
21.08.2021 12:01
Если тебе не нравится Западная цивилизация - поезжй в Афганистан. Там тебе предоставят все блага не западной цивилизации.
Хотя, пожалуй, там тебе и место - где подавляющее количество населения не имеют образования. Ты, думаю, там хорошо впишешбся в ихнюю культуру.
21.08.2021 14:13
- гость -
Ещё каких нибудь 10-20 лет и у нас в России будет свой Афганистан. Но похож он будет скорее на то, что очень выразительно расписал когда-то Оруэл в романе "1984". Он на том свете обыкался уже, наверное.
21.08.2021 14:13
- гость -
Если тебе нравится западная цивилизация, выйди замуж за немца. Или за хохла. Тебе самое место выйти замуж за цивилизованного русофоба. А я в России жить буду всегда. Пусть кричат уродина, но ведь Родина, другой нет. А в Афганистан я, в свое время, не попал случайно, просто повезло в последний момент. А друзей там была куча, с талибами воевали