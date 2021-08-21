Грабителей, которые вырезали дыру в стене барнаульского ТЦ, поймали в Новосибирске

Новосибирская полиция задержала злоумышленников, которые ограбили ювелирный магазин в барнаульском ТЦ "Лето" через пропил в стене. Как сообщает "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчины находились в той же одежде, в которой совершили ограбление.
Четвёртый сообщник пока находится на свободе. Награбленных изделий у подозреваемых не обнаружили. Как пояснил источник, они вряд ли сдадут украшения, поскольку это никак не повлияет на приговор.
Напомним, что необычная кража из ювелирного салона произошла в Барнауле 9 июля. Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.
По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила шесть миллионов рублей.
Комментарии
Спалились вконце концов. Теперь дорожка украл выпил тюрьма.
Ага, имея такой навар, эти люди не купили себе новую одежду... Наверное и не мылись...
Жаль
Получается, выйдут потом, а 6'000'000 их будут дожидаться?
Кто-то ранее в комментариях предполагал что гастролеры из Новосиба.
На несколько дней до преступления оттуда был всплеск поисковых запросов на тему как обойти сигнализацию.
Красавец тот кто-то!
драгоценности ненастоящие наверняка
21.08.2021 16:31
Виктор
Получается, выйдут потом, а 6'000'000 их будут дожидаться?
Не 6 млн, а поболее.
Золото за эти несколько лет вырастет в цене.
Но вероятнее всего большая часть уже спущена, распихана по скупкам, магазинам, ломбардам да базарным торговцам (которые дают на 10% меньше, но не спрашивают паспорт).
Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.
Новострой))
21.08.2021 16:37
- гость -
Хотя, наверное, в приговор в таких случаях включают возмещение ущерба