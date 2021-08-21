Грабителей, которые вырезали дыру в стене барнаульского ТЦ, поймали в Новосибирске

Новосибирская полиция задержала злоумышленников, которые ограбили ювелирный магазин в барнаульском ТЦ "Лето" через пропил в стене. Как сообщает "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчины находились в той же одежде, в которой совершили ограбление.

Четвёртый сообщник пока находится на свободе. Награбленных изделий у подозреваемых не обнаружили. Как пояснил источник, они вряд ли сдадут украшения, поскольку это никак не повлияет на приговор.

Напомним, что необычная кража из ювелирного салона произошла в Барнауле 9 июля. Воры прорезали обшивку, выбросили весь изоляционный материал и открыли себе путь к украшениям.

По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила шесть миллионов рублей.