Четыре человека пострадали в серьёзной аварии на алтайской трассе

Массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.
"В 02:45 автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, на 13-м километре дороги водитель врезался в следовавший впереди автомобиль ВАЗ-2105 и вытолкнул его на встречную полосу, где тот столкнулся с автомобилем Nissan. Последний затем врезался в дерево", – сказано в сообщении.
В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с мотоциклом-внедорожником вечером 20 августа на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова скончалась в больнице № 1.
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Водитель автомобиля Toyota Corolla спал?