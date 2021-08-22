Четыре человека пострадали в серьёзной аварии на алтайской трассе

Массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.

"В 02:45 автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, на 13-м километре дороги водитель врезался в следовавший впереди автомобиль ВАЗ-2105 и вытолкнул его на встречную полосу, где тот столкнулся с автомобилем Nissan. Последний затем врезался в дерево", – сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с мотоциклом-внедорожником вечером 20 августа на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова скончалась в больнице № 1.