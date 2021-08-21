Скончалась женщина, пострадавшая в ДТП с подростком-мотоциклистом в Барнауле

Пострадавшая в ДТП с мотоциклом-внедорожником вечером 20 августа на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова скончалась в больнице № 1. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на ГИБДД Барнаула.

Напомним, что 17-летний подросток за рулём "Ирбис Трейдинг", не имея права двигаться по дорогам общего пользования, наехал на 13-летнего мальчика и 43-летнюю женщину. Всех троих с места происшествия забрали в больницу.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее, 19 августа, в селе Фирсово Первомайского района водитель на Lexus LC 500 сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Предположительно, в ДТП пострадал ребёнок.