Путин предложил поддержать военных и пенсионеров дополнительными выплатами

Президент России Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

"Попросил бы "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что граждане России, поставившие прививку от коронавируса, смогут выиграть 100 000 рублей. Специальная лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года.