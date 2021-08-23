Джо Байден объяснил, почему вывел войска из Афганистана

Президент США Джо Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение, пишет ТАСС.
"Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав в том, что решил не отправлять новых женщин и мужчин на войну, для которой на самом-то деле уже и нет оснований", – добавил американский лидер, выступая в Белом доме перед журналистами.
При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, лишь приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане.
Байден также рассказал, что США с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек, при этом порядка 28 тысяч из них покинули республику с 14 августа. Среди них не только американцы, но и граждане стран – участниц НАТО, государств-партнёров, включая их дипломатический персонал.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.
Комментарии
А он объяснит, зачем они вывозят не только своих граждан, но и граждан Афганистана, прекрасно зная, что их потом не выпроводить, а по "воссоединению семьи" приедут ещё и родственники вывезенных?
Как у нас в СМИ любят американского президента! Прям кроссавчег! Не то что Путин.
Это ничего что он без бумашки Байден не смог назвать число потерь США... мало ли.. с кем не бывает в таком возрасте
для которой на самом-то деле уже и нет оснований
А как же защита прав человека, там женщинам учится не разрешают и камнями убивают. Когда вводили войска оснований не больше было. Другое дело, что доллары рисовать все трудней, пузырь надулся до предела. Это более правдоподобно
женщинам учится не разрешают и камнями убивают
Новичком же не травят. Оснований для санкций нет
где США, там всегда хаос, выводить нужно было правильно - длительно, чтобы успели покинуть страну не согласные с новой властью
23.08.2021 09:02
гость
Если так сделать — даже согласные объявят себя несогласными
даже согласные объявят себя несогласными
Логично. В итоге по затратам будет дешевле талибов опять в горы загнать и там их бомбить каждый день. Нет больше в США денег ни на войну ни на содержание несогласных
Вывод СССР красивей смотрелся
Прощайте горы, вам видней
Какую цену здесь платили
Врага какого не добили
Каких оставили друзей
А самое главное:поставленные задачи были решены?
"Джо Байден объяснил, почему вывел войска из Афганистана", войска его... Хочет - вводит, хочет - выводит!
А там ничего не сделать. Никакого нормального государства не построить. Там со времён средневековья племена умели только убивать и грабить, и других, и друг друга, нападая, а потом удирая в горы... Чем и занимались. В средневековье они все и остались и по разуму, и по действиям.
Молодец дед
А там ничего не сделать. Никакого нормального государства не построить
Ну тогда и не надо бороться за права человека во всем мире
Адекватный дед. Он еще на второй срок пойдет
Ослик Иа,горшок и сдувшийся шарик...
"Входит и выходит,и входит и...замечательно выходит..."
России теперь геморрой
России всегда геморрой. Для этого Афгана не надо, США хватает