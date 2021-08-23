Джо Байден объяснил, почему вывел войска из Афганистана

Президент США Джо Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана. Во время выступления в Белом доме он выразил мнение, что вывод войск войдёт в историю как логичное, рациональное и правильное решение, пишет ТАСС.

"Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, которые никто другой не будет или не захочет принимать. Я принял их, и я убежден, что я абсолютно прав в том, что решил не отправлять новых женщин и мужчин на войну, для которой на самом-то деле уже и нет оснований", – добавил американский лидер, выступая в Белом доме перед журналистами.

При этом, по его мнению, такие страны, как Россия и Китай, лишь приветствовали бы ситуацию, при которой США продолжали бы войну в Афганистане.

Байден также рассказал, что США с начала июля эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч человек, при этом порядка 28 тысяч из них покинули республику с 14 августа. Среди них не только американцы, но и граждане стран – участниц НАТО, государств-партнёров, включая их дипломатический персонал.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.