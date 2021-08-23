В США рассказали о выгоде России из-за глобального потепления

Глобальное потепление сыграет на руку России, благодаря которому страна увеличит военное и экономическое влияние в Арктике. Об этом написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest, сообщает РИА Новости.
По данным эксперта, из-за изменения климата северные морские пути будут всё больше оставаться свободными ото льда, и навигация российских кораблей лишь улучшится.
Кроме того, Москва получит доступ к полезным ископаемым на удалённых северных территориях, добыча которых пока затруднена из-за тяжёлых погодных условий.
Автор материала отметил, что США следует принять к сведению тот факт, что "аппетит" России к Арктике с годами будет только расти.
Ранее учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем.
Комментарии
о выгоде России
Как они этим озабочены. Похоже любая выгода России затрагивает интересы США
любая выгода России затрагивает интересы США
Придет в России свободолюбивый цивилизованный президент и интересы США будут соблюдаться
Арктика принадлежала безоговорочно СССР. После его распада на западе вдруг решили что Арктику надо делить пользу запада. Ведь СССР плохая страна была, значит недостойна Арктики.
Тут есть лобисты этих интересов, да Боря??
еще ничего не произошло, но Россия уже обвинена
Истинно российская гавань всё больше освобождается от льда.Арктика наша.
И Аляска наша.
Спокойной ночи, Америка!