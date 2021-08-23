В США рассказали о выгоде России из-за глобального потепления

Глобальное потепление сыграет на руку России, благодаря которому страна увеличит военное и экономическое влияние в Арктике. Об этом написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest, сообщает РИА Новости.

По данным эксперта, из-за изменения климата северные морские пути будут всё больше оставаться свободными ото льда, и навигация российских кораблей лишь улучшится.

Кроме того, Москва получит доступ к полезным ископаемым на удалённых северных территориях, добыча которых пока затруднена из-за тяжёлых погодных условий.

Автор материала отметил, что США следует принять к сведению тот факт, что "аппетит" России к Арктике с годами будет только расти.

Ранее учёные ООН предрекли Алтаю и другим регионам Сибири глобальное потепление в будущем.