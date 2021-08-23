Варнава, Лопырёва и Нюша. Звёздная компания приехала отдохнуть на Алтай

22 августа в Горно-Алтайск прилетела делегация звёзд, которую встречали с учётом национальных традиций Республики Алтай. Об этом в социальных сетях рассказала блогер Елена Блиновская.
В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.
Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где пройдут праздничные мероприятия. Ведущими будут Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.
Ранее дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после поездки в Горный Алтай на своей странице в Instagram поделилась мыслями о развитии внутреннего туризма в России, которое, по её оценке, далеко от идеального.
Комментарии
Амик, не публикуйте уже такие новости, не злите людей. Понятное дело, что это ваш хлеб и всё такое. Но читать это и радоваться за «звёзд» как-то сложно.
А сопсна что празднуют? Очередной депутат-чиновник днюху отмечает?
Вот 55 км железки миллиардные инвестиции республики не надо, а пару миллионов из бюджета на артистов есть.
Звёзды хорошо потрудились на высокооплачиваемой работе на ниве искусства.Теперь можно и хорошо отдохнуть.
Варнаву я ещё припоминаю, а две остальные, они кто?
Вообще никого не знаю. Кто такие?
кароче, рассказываю
у них там празднование дня рождени Блиновской
кто такая Блиновская можно узнать погуглив "марафон желаний"
у нее кстати желания сбываются
"Алтай Резорт", где пройдут праздничные мероприятия
К чему приурочены-то мероприятия? Кто выписал "звёздную" гоп-компанию на свою вечеринку?
Странные ребята-алтайцы... то на ни в чём не повинных туристов с тесаками бросаются, а то на кунилингус в очередь перед непонятно кем выстроились...
Проживание в отеле до 30 тысяч в сутки.
варнава с лопырихой привезли с собой порося? что есть нюша? это та, которая с Копытчем?
а пофиг
Задолбали, пишете так, как будто этот дерьмо нас своим приездом облагодетельствовало...