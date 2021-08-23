Варнава, Лопырёва и Нюша. Звёздная компания приехала отдохнуть на Алтай

22 августа в Горно-Алтайск прилетела делегация звёзд, которую встречали с учётом национальных традиций Республики Алтай. Об этом в социальных сетях рассказала блогер Елена Блиновская.

В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.

Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где пройдут праздничные мероприятия. Ведущими будут Екатерина Варнава и Евгений Бороденко.

Ранее дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после поездки в Горный Алтай на своей странице в Instagram поделилась мыслями о развитии внутреннего туризма в России, которое, по её оценке, далеко от идеального.