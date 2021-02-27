Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после поездки в Горный Алтай на своей странице в Instagram поделилась мыслями о развитии внутреннего туризма в России, которое, по ее оценке, далеко от идеального.

"Нельзя сказать, что Алтай стал популярным только сейчас, когда у туриста выбор ограничен. О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все, – рассказала Елизавета Пескова. – Но в списке к посещению у многих оно идет после раскрученных популярных локаций просто потому, что инфраструктура и условия тут практически не развиты, хотя гостиницу можно найти любую: от самой скромной до 5-звездочной".

Девушка выразила уверенность, что многие российские регионы по красоте своей природы ничем не уступают наиболее популярным местам отдыха в мире. Причину того, что их не посещают так много туристов, Пескова видит в недостаточной поддержке отрасли со стороны государства.

"Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов, – заявила дочь представителя Кремля. – Во многих субъектах остается большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету".

Напомним, количество туристических поездок россиян за границу в 2020 году снизилось на 80%.

Всего за год граждане России совершили 14 миллионов поездок в другие страны. Однако половина из этого количества состоялась еще до закрытия границ – в первом квартале. В 2020 году Турция стала самым популярным туристическим направлением среди соотечественников. Страну посетили 12,7 млн туристов из России.

В первую пятерку вошли Таиланд (344,6 тыс. поездок), ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). Также в десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.

Всего в 2020 году за границу с различными целями выехали 14,1 млн россиян, что на 70,6% меньше, чем в 2019-м.