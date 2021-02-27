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Новости

Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай

, ИА "Амител"
Девушка считает, что "государство делает недостаточно для развития регионов"
Елизавета Пескова / Фото: instagram.com/lisa_peskova

Елизавета Пескова / Фото: instagram.com/lisa_peskova

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после поездки в Горный Алтай на своей странице в Instagram поделилась мыслями о развитии внутреннего туризма в России, которое, по ее оценке, далеко от идеального.

"Нельзя сказать, что Алтай стал популярным только сейчас, когда у туриста выбор ограничен. О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все, – рассказала Елизавета Пескова. – Но в списке к посещению у многих оно идет после раскрученных популярных локаций просто потому, что инфраструктура и условия тут практически не развиты, хотя гостиницу можно найти любую: от самой скромной до 5-звездочной".

Девушка выразила уверенность, что многие российские регионы по красоте своей природы ничем не уступают наиболее популярным местам отдыха в мире. Причину того, что их не посещают так много туристов, Пескова видит в недостаточной поддержке отрасли со стороны государства.

"Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов, – заявила дочь представителя Кремля. – Во многих субъектах остается большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету".

Напомним, количество туристических поездок россиян за границу в 2020 году снизилось на 80%.

Всего за год граждане России совершили 14 миллионов поездок в другие страны. Однако половина из этого количества состоялась еще до закрытия границ – в первом квартале. В 2020 году Турция стала самым популярным туристическим направлением среди соотечественников. Страну посетили 12,7 млн туристов из России.

В первую пятерку вошли Таиланд (344,6 тыс. поездок), ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). Также в десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.

Всего в 2020 году за границу с различными целями выехали 14,1 млн россиян, что на 70,6% меньше, чем в 2019-м.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.02.2021 13:53
- гость -

Во многих субъектах остаётся большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету
--------

Запустил Дима воспитание дочери. Так она скоро на митинги Навального начнёт ходить

27.02.2021 13:57
- гость -

Умница. Вот дает. Молодчина!!!!

27.02.2021 14:02
- гость -

Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.

27.02.2021 14:03
Медведь-шатун

Прям режет правду, наверное в депутаты весной пойдёт, как пить дать !!!

27.02.2021 14:03
- гость -

А она не задумывалась откуда у неё деньги? Эти деньги украдены, в том числе, у регионов папочкой.

27.02.2021 14:03
- гость -

27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
----------------
А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.

27.02.2021 14:03
- гость -

27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
----------------
А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.

27.02.2021 14:04
- гость -

27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
----------------
А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.

27.02.2021 14:09
- гость -

Почему государство? Частные инвестиции... Миллиардеров полно. Счас ей отпишу в инсте..

27.02.2021 14:10
- гость -

Многие страны живут за счет туризма. У нас только разговоры.

27.02.2021 14:17
- гость -

А она не задумывалась откуда у неё деньги?
------

Сама зарабатывает Является совладелицей «Сети столичных бистро», ресторанов и даже продаёт тесты на COVID-19 государственным медучреждениям.

27.02.2021 14:21
гость

Сама зарабатывает Является совладелицей «Сети столичных бистро», ресторанов и даже продаёт тесты на COVID-19 государственным медучреждениям.
------
А на это откуда деньги взяла?

27.02.2021 14:22
гость

Запустил Дима воспитание дочери. Так она скоро на митинги Навального начнёт ходить

Ну про Навального то он ей все рассказал, к нему вряд ли пойдет. Если только пообещает помочь в США свалить. Может пойти за новый социализм, там тоже самое про власть говорят. Но от них в США убегать трудней, могут не принять

27.02.2021 14:23
Kto



27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
----------------
а сколько дорожек почистил ты, кремлебот

27.02.2021 14:24
- гость -

А на это откуда деньги взяла?
--------

Откуда же я знаю. Ну уж точно не у папы часы стащила

27.02.2021 14:24
Людмида

Власти вообще ничего не делают

27.02.2021 14:26
Вано

Удивила суждениями. Молодец

27.02.2021 14:33
- гость -

Печально, что об этом говорит открыто только принцесса Пескова.

27.02.2021 14:33
- гость -

Девушка почитала Амик.
Если кто не заметил, она даже поучаствовала в комментариях.

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