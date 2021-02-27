Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова после поездки в Горный Алтай на своей странице в Instagram поделилась мыслями о развитии внутреннего туризма в России, которое, по ее оценке, далеко от идеального.
"Нельзя сказать, что Алтай стал популярным только сейчас, когда у туриста выбор ограничен. О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все, – рассказала Елизавета Пескова. – Но в списке к посещению у многих оно идет после раскрученных популярных локаций просто потому, что инфраструктура и условия тут практически не развиты, хотя гостиницу можно найти любую: от самой скромной до 5-звездочной".
Девушка выразила уверенность, что многие российские регионы по красоте своей природы ничем не уступают наиболее популярным местам отдыха в мире. Причину того, что их не посещают так много туристов, Пескова видит в недостаточной поддержке отрасли со стороны государства.
"Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов, – заявила дочь представителя Кремля. – Во многих субъектах остается большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету".
Напомним, количество туристических поездок россиян за границу в 2020 году снизилось на 80%.
Всего за год граждане России совершили 14 миллионов поездок в другие страны. Однако половина из этого количества состоялась еще до закрытия границ – в первом квартале. В 2020 году Турция стала самым популярным туристическим направлением среди соотечественников. Страну посетили 12,7 млн туристов из России.
В первую пятерку вошли Таиланд (344,6 тыс. поездок), ОАЭ (281,5 тыс.), Германия (137,9 тыс.) и Италия (133 тыс.). Также в десятке оказались Вьетнам, Испания, Чехия, Китай и Франция.
Всего в 2020 году за границу с различными целями выехали 14,1 млн россиян, что на 70,6% меньше, чем в 2019-м.
Комментарии
Во многих субъектах остаётся большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету
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Запустил Дима воспитание дочери. Так она скоро на митинги Навального начнёт ходить
Умница. Вот дает. Молодчина!!!!
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
Прям режет правду, наверное в депутаты весной пойдёт, как пить дать !!!
А она не задумывалась откуда у неё деньги? Эти деньги украдены, в том числе, у регионов папочкой.
27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
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А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.
27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
----------------
А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.
27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
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А ты не кукла? Или ты клоун? Иди и чисти сам свою дорожку, может польза от тебя будет, а не только вяканье.
Почему государство? Частные инвестиции... Миллиардеров полно. Счас ей отпишу в инсте..
Многие страны живут за счет туризма. У нас только разговоры.
А она не задумывалась откуда у неё деньги?
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Сама зарабатывает Является совладелицей «Сети столичных бистро», ресторанов и даже продаёт тесты на COVID-19 государственным медучреждениям.
Сама зарабатывает Является совладелицей «Сети столичных бистро», ресторанов и даже продаёт тесты на COVID-19 государственным медучреждениям.
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А на это откуда деньги взяла?
Запустил Дима воспитание дочери. Так она скоро на митинги Навального начнёт ходить
Ну про Навального то он ей все рассказал, к нему вряд ли пойдет. Если только пообещает помочь в США свалить. Может пойти за новый социализм, там тоже самое про власть говорят. Но от них в США убегать трудней, могут не принять
27.02.2021 14:02
- гость -
Меньше всего лично меня волнует трёп этой куклы. Развелось вещателей "за всё хорошее против всего плохого", работать только некому, все в сети сидят и работающих критикуют. Если так болеет за Родину, взяла б лопатку, да дорожку какую-никакую от снега почистила. Пользы больше было бы.
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а сколько дорожек почистил ты, кремлебот
А на это откуда деньги взяла?
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Откуда же я знаю. Ну уж точно не у папы часы стащила
Власти вообще ничего не делают
Удивила суждениями. Молодец
Печально, что об этом говорит открыто только принцесса Пескова.
Девушка почитала Амик.
Если кто не заметил, она даже поучаствовала в комментариях.