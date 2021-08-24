Исследование: 28% семей хотят потратить на подготовку к школе до 10 тысяч рублей

Образовательная компания Maximum Education провела опрос среди россиян на тему подготовки детей к школе. В исследовании участвовали более 1,5 тысячи человек, пишет РИА Новости.

28% родителей планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. 25% заявили о намерении израсходовать от 10 до 20 тысяч.

Ещё 15% респондентов выделят на это от 20 до 30 тысяч рублей, 14% – более 30 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч. И лишь 8% родителей заявили, что на сборы ребёнка к школе у них уйдёт меньше трех тысяч рублей.

Самой "накладной" составляющей при подготовке к учебному году почти 65% родителей считают оплату репетиторов и курсов. 27% опрошенных отметили покупку одежды, 6% – техники, а 3% – канцелярии.

Ранее барнаульцы рассказали, хватит ли им "путинских" выплат, чтобы собрать ребёнка к учебному году. Amic.ru так же подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября.