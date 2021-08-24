Исследование: 28% семей хотят потратить на подготовку к школе до 10 тысяч рублей

Образовательная компания Maximum Education провела опрос среди россиян на тему подготовки детей к школе. В исследовании участвовали более 1,5 тысячи человек, пишет РИА Новости.
28% родителей планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. 25% заявили о намерении израсходовать от 10 до 20 тысяч.
Ещё 15% респондентов выделят на это от 20 до 30 тысяч рублей, 14% – более 30 тысяч рублей, 10% – от 3 до 5 тысяч. И лишь 8% родителей заявили, что на сборы ребёнка к школе у них уйдёт меньше трех тысяч рублей.
Самой "накладной" составляющей при подготовке к учебному году почти 65% родителей считают оплату репетиторов и курсов. 27% опрошенных отметили покупку одежды, 6% – техники, а 3% – канцелярии.
Ранее барнаульцы рассказали, хватит ли им "путинских" выплат, чтобы собрать ребёнка к учебному году. Amic.ru так же подсчитал, сколько стоит "укомплектовать" мальчика и девочку к 1 сентября.
Комментарии
А я хочу к что бы вся подготовка ложилась на плечи государства канцелярия/учебники
что бы не было поборов в школах/садиках - шторы, игрушки, парты, паласы, ремонты.
Хотеть не вредно.
"Самой "накладной" составляющей при подготовке к учебному году почти 65% родителей считают оплату репетиторов и курсов."
Подпишусь.
Дочь идёт во второй класс и "неожиданно" должна уже уметь читать и говорить на английском.
В связи с этим в прошлом году учитель, который будет вести в этом году английский, вела дополнительные платные занятия.
Дочь идёт во второй класс и
хм у нас с первого такие требования были
про репетитора - выпускались после 9 и за год репетитор по алгебре смог вложить всё что за 9 лет не вложили "бесплатные" учителя
Все должно быть платным. Только ценник человечный.
24.08.2021 09:42
- гость -
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Это понятно. Учитель и учить - не всегда синонимы ))))
Суть в том что в программе 1ого класса английского не было в принципе.
А со второго он начинается и нужно уже всё уметь.
Для этого прошлый год учитель вёл платные занятия в школе.
А со второго он начинается и нужно уже всё уметь.
вас как лохов развели.
в прошлом году были во 2м классе. английский с нуля преподавали.
24.08.2021 10:08
Z
Вы ничего не путаете? Если у вас начинается язык, то он начинается с нуля. Что значит "говорить"? На уровне А, В или С? Это в принципе бред.
24.08.2021 10:13
- гость -
Мы на платные допы не ходили.
Для первых классов моего английского хватит)))
24.08.2021 10:44
- гость -
Не путаю.
В сентябре проверим как это всё будет.