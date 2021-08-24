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Новости

На Алтае задержали мужчину, который спилил 11 сосен на дрова

, ИА "Амител"
Ущерб составил более 45 тысяч рублей
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Полицейские Бийска установили личность подозреваемого в незаконной рубке двух сырорастущих и девяти сухостойных сосен в трёх лесных кварталах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лесорубом оказался 50-летний местный житель, который написал явку с повинной. Правоохранителям он пояснил, что спилил деревья для заготовки дров на зиму. В качестве доказательств у него изъяли чурки и бензопилу.

Материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и незаконной рубке.

Ранее алтайские полицейские задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.08.2021 09:46
- гость -

Нельзя пилить сухо стой. Лес хуже гореть будет.

24.08.2021 09:53
гость

людям дрова нужны для топки печей в домах-полиция здесь не решит вопрос-думы всякие закон пусть соответствующий принимают и побыстрее-в лесничестве выписать можно дрова и оплата за доставку--вы все считаете что мы граждане РФ-вот и действуйте исходя из гражданства.Или никто не понимает разницу между гражданином и временно проживающими лицами на нашей территории?

24.08.2021 09:56
Владимир

Да вот наша ПОЛИЦИЯ бандита поймала -герои. Когда стоящие у власти либо их колеги ВОРУЮТ миллионы их поймать не могут -боятся .Ну и золотые унитазы тоже не видят. А человека который лес от сухих дров чистотел что бы не было пожара в тюрьму пожалуйста..С ОМОНОМ на задержание наверное ездили. ВСЕХ к награде.В кокой стане мы живем.Куда смотрит ПРОКУРАТУРА.Что Совсем все стыд потеряли

24.08.2021 10:01
гость

Какие герои - поймали лесоруба! Лесовозы крышуемые начальством почему не сжигаете ??? Лес возят десятками лесовозов в день - и ничего , не черные лесорубы, зато в бюджет от таких массовых обьемных рубок копейки поступают !!! Ведь платят они не за все что срубили, а документ на один лесовоз есть, а вывезли десять!

24.08.2021 10:04
гость

сейчас совесть редкость большая-потому и чиновники властвуют.....слова плохие писать не хочется а надо уже русским.....марафоном и в стихах...командиры в\ч этот язык применяют всегда.

24.08.2021 10:45
- гость -

Китайцы с подачи чинушей почти всю тайгу выпластали и ничего.

24.08.2021 10:50
ПЕТР

За девять сухостойный Рослесозащита должна его поощрить!

24.08.2021 10:57
- гость -

учитыая что не так давно прокуратура закрыла глазки на криптоферму плодящуюся от ТЭЦ-3 на 30 лямов в год, неудивительно такое рвение наказать виновного за 45 тыс.

24.08.2021 11:02
гость

В Якутии все леса выгорели. Никто, кроме местного населения, и тушить не пытался. Пропало народного достояния на миллиарды. На кого-то уголовное дело завели, посадки будут?! НЕТ.

24.08.2021 11:24
Док

Мужика за 45 тыщ в тюрьму, а стелку Штань за миллионы к государственной награде!

24.08.2021 11:49
Виталий

что то крмелеботы приутихли, наверное им запретили комментировать, чтоб народ не драконить, а то выборы ж на носу, раздраконишь, так тогда все против ЕР проголосуют!

24.08.2021 12:08
- гость -

Б-Ключи Лесной Бобровка Сосновка Рассказиха Петровка Чаузово-ходил собирал грибы... масса порубочных остатков от незаконной заготовки березы на дрова... распилены на чурки... огромнейшее количество гниющего валежника... огромнейшее количество сухостоя... чем занимаются работники лесного хозяйства? 2

24.08.2021 12:27
- гость -

1208. Ни чем они не занимаются.

24.08.2021 12:33
- гость -

24.08.2021 12:08
- гость -
описанная вами ситуация и в троицком районе.
у нас вся деятельность на бумаге, а в лес пойдешь такого насмотришься...
зарапортовались враньем.

24.08.2021 13:13
- гость -

Трололо , ты уже залогинься , всю ветку загадил своими однотипными комментами . Ты уже определись кто ты : Владимир , Виталик , Пётр , док и прочая и прочая ...
А такими " бедненькими " лесорубами уже все окрестные околки и леса повырублены -испоганены .Они , как и " Алтайлес" творят такое же зло , только прикидываясь местными лошкАми неразумными ,хотя ведают что творят . Живут по заповеди : " после нас хоть потоп" . Это ещё те прощелыги .

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