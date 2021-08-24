На Алтае задержали мужчину, который спилил 11 сосен на дрова

Полицейские Бийска установили личность подозреваемого в незаконной рубке двух сырорастущих и девяти сухостойных сосен в трёх лесных кварталах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Лесорубом оказался 50-летний местный житель, который написал явку с повинной. Правоохранителям он пояснил, что спилил деревья для заготовки дров на зиму. В качестве доказательств у него изъяли чурки и бензопилу.

Материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и незаконной рубке.

Ранее алтайские полицейские задержали мать с сыном за попытку заготовить дрова к зиме.