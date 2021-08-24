На Алтае водитель иномарки при обгоне насмерть сбил школьницу

Один ребёнок погиб, двое пострадали при наезде на них автомобиля в Тюменцевском районе. Об этом пишут "Каменские известия".

Авария случилась во второй половине дня 22 августа в селе Вылково. 46-летний водитель Toyota Caldina при обгоне выехал на "встречку", но не справился с управлением, выскочил на обочину и наехал на трёх несовершеннолетних велосипедисток.

Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Ещё две девочки – 8-ми и 11-ти лет – получили травмы, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в ночь на 22 августа в Барнауле водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. Горожанин переходил дорогу на красный сигнал светофора.