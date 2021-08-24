На Алтае водитель иномарки при обгоне насмерть сбил школьницу

Один ребёнок погиб, двое пострадали при наезде на них автомобиля в Тюменцевском районе. Об этом пишут "Каменские известия".
Авария случилась во второй половине дня 22 августа в селе Вылково. 46-летний водитель Toyota Caldina при обгоне выехал на "встречку", но не справился с управлением, выскочил на обочину и наехал на трёх несовершеннолетних велосипедисток.
Восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Ещё две девочки – 8-ми и 11-ти лет – получили травмы, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в ночь на 22 августа в Барнауле водитель сбил мужчину на пешеходном переходе. Горожанин переходил дорогу на красный сигнал светофора.
Комментарии
Сволочь! Чтобы ему было хорошо (куда то гнал), стал обгонять, но ценой жизни невинного ребенка
на трассе наверное каждый четвертый ездит как он. в этот раз удача отвернулась. нужны отбойники и дорога в 4 полосы
Всегда нервирует формулировка: "не справился с управлением"! Не не справился, а наплевал на всех вокруг и на ПДД!
Пока наказание за такое "не справился" будут такие маленькие, таких "не справивишихся" будет все больше и больше! Когда вот такие торопыги будут знать, что сидеть им лет 15 -20 вот тогда думать головой будут, а не только ей кушать!
плохое предложение. обычные люди, совершившие ошибки, будут по 15-20 лет сидеть. а всякие "крутые" будут по-прежнему уходить от ответственности с помощью денег
В населенных пунктах вместо асфальтировапнных дарох пахату. Тады вадилы будут передвигаться с черепашей скоростью не будут гнать.Глядиш и наезды сакратятся. каму нужно быстрей в объезд.
плохое предложение. обычные люди, совершившие ошибки, будут по 15-20 лет сидеть. а всякие "крутые" будут по-прежнему уходить от ответственности с помощью денег
И пусть сидят. Потому что за дело. Что блатяк уходить будет - вопрос к другим органам. А вообще готов проголосовать за ту партию, которая ратует за то, чтоб сжигать таких на месте.