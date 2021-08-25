Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

У России впервые в истории есть шанс решить жилищный вопрос, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации "Дом.РФ" Виталием Мутко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач.

"Но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", – сказал Путин.

Напомним, в 2020 году президент уже заявлял о возможности российских властей впервые за всю историю "кардинально решить жилищный вопрос в стране".