Среда, 25 Август, 16:52

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,95
€ 86,81
22°


6312185 +23508
Обь
102см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

, ИА "Амител"
По словам президента, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач
Фото: strana-rf.ru

Фото: strana-rf.ru

У России впервые в истории есть шанс решить жилищный вопрос, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации "Дом.РФ" Виталием Мутко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач.

"Но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", – сказал Путин.

Напомним, в 2020 году президент уже заявлял о возможности российских властей впервые за всю историю "кардинально решить жилищный вопрос в стране".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.08.2021 10:00
- гость -

Так жилья полно. В чем вопрос.

25.08.2021 10:03
- гость -

Ну да, сейчас едросы под его началом еще "укрепят" экономику страны, т.е. окончательно ее развалят, введут новые грабительские поборы и сократят население страны. Оставшимся будет хватать жилья!

25.08.2021 10:09
Лёха

10:00
Реши вопрос:
Все хотят поделиться на единицу - потому что ничего не изменится.
Все бояться поделиться на ноль - потому что ничего не станет.

Как-бы сделать так, что бы что-то изменилось и что-то стало?

25.08.2021 10:19
Гость

Ну если под руководством Мутко, тогда точно скоро все решиться

25.08.2021 10:23
Fkt

Так он же уже помог. Разве не заметили динамику цен на квартиры в 2020-2021году?
С такими помощниками вообще без штанов останешься.

А вообще из уст диктаторов страшно слушать фразы: "Окончательное решение квартирного (еврейского) вопроса". Один фюрер уже был такой.

25.08.2021 10:28
Лёха

Ну знаешь поделиться на 10 и сыграть в пятнашки каждый дурак сможет, вот смог уже.
Ты бы что дельное предложил?

25.08.2021 10:28
- гость -

Кто-нибудь, скажите уже обнуленному что жилищный вопрос решила советская власть в 50ых г. прошлого века.

25.08.2021 10:36
Лёха

Это потому что Калинин сказал Хрущёву, что ему приснился Сталин и сказал, что не видит там Ленину.
Хрущёв нашёлся тут же.
А здесь - для Мутко у него постоянная перестановка кадров, для бабушек тринадцатая пенсия. Это несерьёзно.

25.08.2021 10:53
гость

да,Дорогой Вы наш,ещё ветераны ВОВ без квартир.,.

25.08.2021 10:55
- гость -

25.08.2021 10:00
- гость -

Это в Барнауле полно. в Мурманске например, ниче не строится лет 30. Весь Мурманск из 9-тиэтажек 70ых годов, 5ти этажек и бараков

25.08.2021 11:16
- гость -

Жилья полно, в чём вопрос?А вопрос-то прост:на сколько будут обогащаться банкиры на ипотеках для простых жильцов и сколько они будут отшелущивать строителям за предоставляемый им кредит.

25.08.2021 12:00
- гость -

Предавший единожды, предаст ещё не раз

25.08.2021 12:07
- гость -

Ага и опять времени на раскачку нет?)))

25.08.2021 12:46
- гость -

Путин, повысив пенсии, украл у каждого жителя России миллион рублей. Разве это не преступление? Преступнику сложно поверить.

25.08.2021 13:06
- гость -

он уже решил льготной ипотекой, что цены на недвижимость выросли до недосягаемой величины

25.08.2021 13:16
М

При Путине (еще в 2014) темпы строительства жилья обогнали советские рекордные показатели 1987 года. И это железобетонный факт.
Антипутинистам полезно иногда остановить гундёж и жевание соплей и сравнить что было до Путина и что стало при нём.

25.08.2021 13:30
-гость-

нам нужен прорыв

25.08.2021 15:24
- гость -

темпы строительства жилья обогнали советские рекордные показатели 1987 года.

Дальше что? У кого-то по 3-5 квартир, кто-то пожизненно арендует.

25.08.2021 16:36
М

25.08.2021 15:24
- гость -
Голосуйте за дядю Зю, может они введут закон об экспроприации лишних 3-5 квартир) Только сколько лет такой фз будут принимать? Легче купить этих "коммунистов". Если уж они голосовали за СРП чтобы отдать недра иностранцам, то что тут про квартиры говорить.

25.08.2021 16:47
- гость -

нужно жилье соцнайма.. ю

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:51
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Горном Алтае 0
16:40
Бийчанка сохранила сбережения, вовремя положил трубку 0
16:23
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров 0
16:11
На Барнаульской нефтебазе опровергли сведения о разливе нефтепродуктов в Оби 0
15:56
Автор стелы "Город трудовой доблести" назвал лучшее место для неё в Барнауле 8
15:42
Дмитрий Попов рассказал, почему привился от коронавируса 3
15:30
Стабильнее и быстрее. В Барнауле и пригороде "ускорили" работу LTE 5
15:19
Мишустин поручил закупить концентраторы кислорода для Алтайского края 1
15:07
Россиян предупредили о проблемах с памятью после COVID-19 4
14:54
Просто огонь. Какие фильмы покажут в Алтайском крае в "Ночь кино" и где их посмотреть? 4
14:42
Скользящее расписание. В минобре рассказали, как начнётся учебный год в алтайских школах 7
14:30
Более 700 семей на Алтае в этом году взяли ипотеку в Россельхозбанке  0
14:18
В Барнауле освятили новое здание кукольного театра "Сказка" 23
14:05
Попов прокомментировал стремление других регионов переманить к себе алтайских врачей 27
13:50
25 августа военные ещё раз перекроют дороги в Алтайском крае 8
13:39
В Счётной палате назвали число пенсионеров в России 10
13:27
Без стульев и сцены. "Новые люди" провели съезд-перформанс 0
13:15
Алтайская предпринимательница вошла в топ-25 богатейших женщин России 23
13:01
Алтайским предпринимателям начали бесплатно выдавать электронную цифровую подпись 0
12:51
В Алтайском крае за сутки выявили 259 случаев коронавируса 18
12:40
Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей на Чуйском тракте 0
12:27
В Барнауле готовят к сдаче третью блок-секцию проблемного ЖК "Парковый" 3
12:15
Попов назвал долю вакцинированных от ковида сотрудников алтайского Минздрава 3
12:03
Карманные расходы под контролем: ВТБ начал выпускать детские банковские карты 0
11:52
Лучший бомбардир "Динамо-Барнаул" покинул команду 10
11:41
Минобороны России планирует эвакуировать из Афганистана более 500 человек 10
11:30
Выплаты, индексация и никакой "принудиловки". Что Путин пообещал россиянам после выборов? 26
11:16
Власти Барнаула прокомментировали возможную застройку Солнечной поляны 30
11:01
В барнаульском ТЦ "Геомаркет" расширили пункт вакцинации 8
10:45
Пьяный водитель протаранил бензоколонку на трассе Барнаул – Новосибирск 14
10:31
В Барнауле полицейские задержали закладчика 2
10:17
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей 12
10:02
Вода теперь по карточкам. В Барнауле появилась первая электронная колонка 31
09:49
Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России 20
09:34
Алтайские следователи раскрыли убийство предпринимательницы с ребёнком 14
09:20
Военные перекроют дороги в Алтайском крае 25 августа 5
09:06
В Бийске создали интерактивную карту строительных работ 0
08:54
Выплаты военным. Кому Владимир Путин пообещал по 15 тысяч рублей и когда их заплатят? 26
08:42
Более восьми тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 25 августа 1
08:27
В Барнауле осудили группу людей, вовлекавших несовершеннолетних в занятие проституцией 7
08:13
Готов дойти до Верховного суда. Барнаульский оппозиционер Рау о снятии с выборов 10
07:51
Оклады педагогов краевых подведомственных учреждений вырастут почти на 17% 1
07:31
Как Барнаул "ушёл" под воду и превратился в болото. 1793 год в подкасте "Столица мира" 5
07:18
Окончание каникул – тоже стресс. Эксперты о том, как подготовить ребёнка к школьным будням 10
07:06
Сходила в туалет с включённым микрофоном. В Сети делятся неловкими ситуациями на удалёнке 0
06:52
Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям? 7
06:34
Успеть до холодов. Астрологи назвали знаки, которым круто повезёт в последнюю неделю лета 2
06:18
Великий сказочник: лучшие персонажи фильмов Тима Бёртона 1
06:04
До +30 градусов и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 августа 0
23:32
Такой день. Эскизы нового герба Барнаула и скрытая судимость депутата 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.