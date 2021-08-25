Владимир Путин указал на возможность решить жилищный вопрос в России

У России впервые в истории есть шанс решить жилищный вопрос, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации "Дом.РФ" Виталием Мутко. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы государства, в вопросах жилищной сферы у властей есть ещё много нерешённых задач.
"Но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу – хотя бы в целом", – сказал Путин.
Напомним, в 2020 году президент уже заявлял о возможности российских властей впервые за всю историю "кардинально решить жилищный вопрос в стране".
Комментарии
Так жилья полно. В чем вопрос.
Ну да, сейчас едросы под его началом еще "укрепят" экономику страны, т.е. окончательно ее развалят, введут новые грабительские поборы и сократят население страны. Оставшимся будет хватать жилья!
10:00
Реши вопрос:
Все хотят поделиться на единицу - потому что ничего не изменится.
Все бояться поделиться на ноль - потому что ничего не станет.
Как-бы сделать так, что бы что-то изменилось и что-то стало?
Ну если под руководством Мутко, тогда точно скоро все решиться
Так он же уже помог. Разве не заметили динамику цен на квартиры в 2020-2021году?
С такими помощниками вообще без штанов останешься.
А вообще из уст диктаторов страшно слушать фразы: "Окончательное решение квартирного (еврейского) вопроса". Один фюрер уже был такой.
Ну знаешь поделиться на 10 и сыграть в пятнашки каждый дурак сможет, вот смог уже.
Ты бы что дельное предложил?
Кто-нибудь, скажите уже обнуленному что жилищный вопрос решила советская власть в 50ых г. прошлого века.
Это потому что Калинин сказал Хрущёву, что ему приснился Сталин и сказал, что не видит там Ленину.
Хрущёв нашёлся тут же.
А здесь - для Мутко у него постоянная перестановка кадров, для бабушек тринадцатая пенсия. Это несерьёзно.
да,Дорогой Вы наш,ещё ветераны ВОВ без квартир.,.
25.08.2021 10:00
- гость -
Это в Барнауле полно. в Мурманске например, ниче не строится лет 30. Весь Мурманск из 9-тиэтажек 70ых годов, 5ти этажек и бараков
Жилья полно, в чём вопрос?А вопрос-то прост:на сколько будут обогащаться банкиры на ипотеках для простых жильцов и сколько они будут отшелущивать строителям за предоставляемый им кредит.
Предавший единожды, предаст ещё не раз
Ага и опять времени на раскачку нет?)))
Путин, повысив пенсии, украл у каждого жителя России миллион рублей. Разве это не преступление? Преступнику сложно поверить.
он уже решил льготной ипотекой, что цены на недвижимость выросли до недосягаемой величины
При Путине (еще в 2014) темпы строительства жилья обогнали советские рекордные показатели 1987 года. И это железобетонный факт.
Антипутинистам полезно иногда остановить гундёж и жевание соплей и сравнить что было до Путина и что стало при нём.
нам нужен прорыв
темпы строительства жилья обогнали советские рекордные показатели 1987 года.
Дальше что? У кого-то по 3-5 квартир, кто-то пожизненно арендует.
25.08.2021 15:24
- гость -
Голосуйте за дядю Зю, может они введут закон об экспроприации лишних 3-5 квартир) Только сколько лет такой фз будут принимать? Легче купить этих "коммунистов". Если уж они голосовали за СРП чтобы отдать недра иностранцам, то что тут про квартиры говорить.
нужно жилье соцнайма.. ю