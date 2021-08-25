На Барнаульской нефтебазе опровергли сведения о разливе нефтепродуктов в Оби

На Барнаульской нефтебазе прокомментировали ситуацию о возможной утечке нефтепродуктов в Обь. Информацию amic.ru сообщили на предприятии.

Там отметили, что 24 августа нефтебазу с инспекционным визитом посетили представители Росприроднадзора, МЧС и администрации города. При этом они не выявили на её территории факторов влияния на окружающую среду со стороны объекта.

"Оборудование нефтебазы работает в штатном режиме, в круглосуточном режиме осуществляется контроль соблюдения требований промышленной и экологической безопасности технологических процессов приёма, хранения, отпуска нефтепродуктов", – сказано в сообщении.

О выбросе отходов в Обь 23 августа в соцсетях рассказал житель Барнаула. По его словам, недавно он прокатился по большому Ковшу в районе выхода в реку и по всей водной глади была плёнка из нефтепродуктов. Мужчина отметил, что нашёл источник, откуда сливается жидкость, а также предположил, что в этом может быть замешана нефтебаза, которая расположена в этом районе.