Алтайская прокуратура проверяет сведения о загрязнении Оби нефтепродуктами

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку сведений, указанных в социальных сетях о возможном загрязнении Оби рядом с Барнаулом нефтепродуктами.

Представители правоохранителей, подтвердили информацию "Банкфаксу", уточнив, что в мероприятии задействованы представители и других ведомств. О каких-либо итогах проверки говорить преждевременно, заверили силовики.

В Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай отметили, что главная цель – установить, причастна ли к загрязнению расположенная поблизости нефтебаза.

Представители предприятия отрицают какое-либо негативное влияние на окружающую среду.

"Оборудование нефтебазы работает в штатном режиме, в круглосуточном режиме осуществляется контроль соблюдения требований промышленной и экологической безопасности технологических процессов приёма, хранения, отпуска нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Ранее житель Барнаула в социальной сети пожаловался на масляную пленку, растянувшуюся по поверхности Оби.

Мужчина отметил, что нашёл источник загрязнения. По его словам, на обрывистом берегу он заметил большое коричневое пятно.