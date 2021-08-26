Климатолог рассказал, какой будет осень в Сибири

Сибиряков, как и большинство россиян, в 2021 году ожидает тёплая осень, рассказал НГС Владимир Семёнов, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН.

"Если смотреть на европейский прогноз, то сентябрь-октябрь чуть теплее нормы. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы больше чем на градус, – спрогнозировал климатолог. – Ноябрь отличается от нормы на европейской территории не так сильно, а вот за Уралом будет потеплее градуса на полтора, чем среднемесячная норма".

По словам Семёнова, аналогичная тенденция наблюдается на большей части территории России. Следовательно, можно говорить о том, что осень будет тёплая, заключил эксперт.

Напомним, в Алтайском крае в настоящее время действуют сразу два штормовых предупреждения: из-за аномальной жары и из-за высокой пожароопасности.