Алтайский край вошёл в топ-20 лучших регионов по нацпроектам

Алтайский край занял 20-е место в рейтинге "Медиалогии" по упоминаемости регионов России в контексте достижения национальных целей и выполнения до 2024 года стратегических задач.

В обновлённом рейтинге по итогам июля значатся пять сибирских регионов – Красноярский край (6 место), Новосибирская (10-е место), Омская (13-е место) и Иркутская (16-е место) области, а также Алтайский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 52 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При расчёте учитывается упоминание регионов России в контексте майского указа президента России Владимира Путина по нацпроектам. Рейтинг показывает, насколько качественно формируется в СМИ информационное поле вокруг региона, и чем выше место в списке, тем позитивнее его имидж.

Напомним, в мае зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников рассказал, что на реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году всего будет направлено 19,3 миллиарда рублей.

По его словам, в первом квартале на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счёт всех источников направлено 1,995 миллиарда рублей, или 10% от годовых назначений.