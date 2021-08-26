Киркоров, Лобода, Собчак и Ургант. Блогер Блиновская с размахом отметила юбилей на Алтае

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае. 25 августа ей исполнилось 40 лет.
С юбилеем Блиновскую поздравили многие знаменитости. Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Только никому...", ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант.
В частности, появились короткие ролики, на которых выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров и группа "Звери". На одном из них "король российской поп-сцены" встал на колено перед Блиновской. О размере гонорара знаменитостей информации нет, но, по сведениям источника, это должна быть сумма с большим количеством нулей, особенно с учётом того, что требуется оплатить не только выступления, но и перелёт, а также проживание и их потребности.
Так, по данным сайта proconcert.ru, стоимость выездного выступления Лободы оценивается в 80 тысяч евро. Филипп Киркоров берёт за те же услуги уже на 5 тысяч евро больше. "Звери" получают гонорар в рублях и составляет он 4 млн, следует из данных того же источника.
"Гонорары представленных артистов могут варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от формата мероприятия, гастрольного графика артиста, места проведения и в каждом случае оговариваются индивидуально, – уточняет источник. – Цены не включают в себя бытовые и технические расходы артистов. Прайс-лист актуализируется, для уточнения свяжитесь с ними".
Кстати, на Блиновской заметили платье Alessandra Rich, как у Хейли Бибер. Оно стоит несколько тысяч евро, утверждают знатоки модных тенденций.
Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.
В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов.
Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.
Комментарии
- Кито тама, кито тама?
- Это я, Фантомасина...
шушера
Всех на кол.
Судя по всему эта Блинковсая очередной представитель племени инфоцыган. Эдакие пропагандисты успешного успеха. Типа Тони Роббинсона и прочих балаболов.
Противно
Киркоровы и Лободы понятно. Им башляют - едут.
А вот кто такая это Б..
Про что она, какие заслуги, кроме инфоцыганщины?
ащще пофиг
Ух ты, здорово. Радость какая.
ащще пофиг
сказала кто-то пробежав 3 км за каретой.
Только у меня вместо зверьков просто черный квадрат со звуком или у всех так?
Где то депутат Попов всплакнул от зависти....
Ху из ит? И как эти люди могут повлиять на снижение цен на основные продукты питания и улучшение текущей эпидемиологической ситуации в РФ?
26.08.2021 11:42
- гость -
ну вам же не пофиг комментировать что кому то пофиг
платят деньги народ ни за что этой блиновской. Всем понятно что если ничего не делать, то мечты не сбудутся.. просто так с неба ничего не посыпится.. платит и верит..
Эдакие пропагандисты успешного успеха. Типа Тони Роббинсона и прочих балаболов.
А Абориген то в сортах г...вна разбирается оказывается
Всё это- плесень, много лет альфонсирующая на ПервомАнале.
Я думал, что чтобы всё это барахло слушать, надо иметь ну оченеь мало мозгов.
Я ошибся. Мозгов вообще не должно быть. А если учесть, что 90% россиян кончает от этого музыкального убожества, делаем соответствующий вывод...
Судя по всему, это собрались лучшие и успешные представители страны, бомонд так сказать, цвет нации. Противно ..............., организм отказывается это воспринимать.
Во всей этой ситуации интересно только одно.
Взять любого человечика, кто отписался выше, и про него составить новость, про то как он живет, что делает, как деньги зарабатывает и тратит их.
Будет ли он после этого писать на амике и т.п. про других людей, обси..я их, или того г..на, которое на него выльется ему хватит на всю оставшуюся жизнь?
26.08.2021 12:35
- гость -
... если да кабЫ... про этих упырей для того и пишут, чтобы интерес к СМИ поддержать... а напиши про меня- да кому я сдался? Да, СМИ так же паразитирует на этих персонах, как эти персоны на простых людях, несущих им денежки.
26.08.2021 12:27
1
Ну что Вы, что Вы. Куда им дотянуться))) Вот тут вот в этих комментариях и собрался цвет нации. нЕпризнанный слегка, но самый цвет, однозначно, бомонд так сказать) А люди из новости, так, погуляли немного так, как захотелось, не претендуя ни на что)))
12:35
Что касается меня, то г..но г..но стерпит. Это во-первых, а во-вторых, кто его лить то будет? И о чём? Мне не позавидуешь.
12:48
раз эти люди собрались погулять не претендуя ни на что, зачем тогда это афишировать? да ещё с таким гнусным пафосом?
или вы наивно полагаете что это кому то интересно? нормальным людям, уверен что нет.
А у нас Амител выбирает чего ему афишировать, а чего не афишировать.
И как коммерческая организация выбирает те новости, которые приносят ему подписчиков.
Судя по количеству оных... Амител очень нуждается в помощи.
26.08.2021 12:35
- гость -
Я, про меня пусть напишут..
Амител очень нуждается в помощи
поддержим
Амик уже давно и безуспешно нуждается в журналистах и редакторах. Я имею в виду, в нормальных, а не тех, то подписан на все федеральные ленты новостей. Копипастеров с соседнего сайта копипастить каждый может. ..
Вспоминаю давние времена, когда главным редактором была Светило... и новости были свежие, на местном материале, и про всё это голубое братство почти не было статей...
Их Небоподобие, это и чиновники и медийные лица получают бонусы за лояльность и бонусы за публичность. Отказавшись от этих бонусов в текущем моменте, ты Митенька поставишь себя на грань катастрофы.
Поэтому ты не можешь быть публичным, но не лояльным. Но просто лояльным ты быть должен.
Алёшенька, что у вас там в Кыштыме такое курят?
От каких бонусов я могу отказаться и почему это катастрофа?
Кому или чему я лоялен? 8)
кто все эти люди?
Мероприятие обошлось я думаю не дороже 300 тыс Евро. Для сорокалетнего юбилея норм цена)
26.08.2021 12:53
Виталий
Все гораздо проще) Им всем глубоко пофиг кто и что и где о них пишет и кто и как по этому написанному интерпретирует) а каждый мыслит в силу своей испорченности)
Там один только богато насыщенный кислородом воздух многое что значит.Плюс вода и солнце, и вообще,конкретная зарядка для организма.Правда местные аборигены там...Ну хотя бы воздух не портят в отличии от местных барнаульских на отдельно взятом сайте.
Filin
кто все эти люди?
комментаторы с Амика
26.08.2021 15:32
- гость -
.Правда местные аборигены там...Ну хотя бы воздух не портят в отличии от местных барнаульских на отдельно взятом сайте.
а вы не сидите в испорченном то , сходите прогуляйтесь на свежем воздухе
Постоянно прогуливаюсь,и несколько раз в неделю на велосипеде по степям прокатываюсь.А дома даже Euronews по утрам смотрю.Как говорят либерасты "из зомбоящика" ) Из ит ыз ) Свои мозги надо иметь,малыш.
Грустно осознавать, что люди думают, что вот это— предел мечтаний, потому что можно посмотреть что такое блиновская, в приличном обществе таким руки не подают
Так и не понял, откуда у нее бабло?
Она рассказывает людям за деньги, как стать счастливым, и это приносит ей основной доход
Наверное очень умные люди ей платят деньги за ее рассказы. Интересно, что таких много