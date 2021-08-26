Четверг, 26 Август, 19:04

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,99
€ 87,06
22°


6312185 +23508
Обь
107см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Киркоров, Лобода, Собчак и Ургант. Блогер Блиновская с размахом отметила юбилей на Алтае

, ИА "Амител"
Звёзды российского шоу-бизнеса выступили на празднике
Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Автор психологических тренингов, коуч, популярный блогер Елена Блиновская с размахом отпраздновала день рождения в Горном Алтае. 25 августа ей исполнилось 40 лет.

С юбилеем Блиновскую поздравили многие знаменитости. Как видно на кадрах, опубликованных Telegram-каналом "Только никому...", ведущими на празднике выступили Ксения Собчак и Иван Ургант.

В частности, появились короткие ролики, на которых выступают Светлана Лобода, Филипп Киркоров и группа "Звери". На одном из них "король российской поп-сцены" встал на колено перед Блиновской. О размере гонорара знаменитостей информации нет, но, по сведениям источника, это должна быть сумма с большим количеством нулей, особенно с учётом того, что требуется оплатить не только выступления, но и перелёт, а также проживание и их потребности.

Так, по данным сайта proconcert.ru, стоимость выездного выступления Лободы оценивается в 80 тысяч евро. Филипп Киркоров берёт за те же услуги уже на 5 тысяч евро больше. "Звери" получают гонорар в рублях и составляет он 4 млн, следует из данных того же источника.

"Гонорары представленных артистов могут варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от формата мероприятия, гастрольного графика артиста, места проведения и в каждом случае оговариваются индивидуально, – уточняет источник. – Цены не включают в себя бытовые и технические расходы артистов. Прайс-лист актуализируется, для уточнения свяжитесь с ними".

Кстати, на Блиновской заметили платье Alessandra Rich, как у Хейли Бибер. Оно стоит несколько тысяч евро, утверждают знатоки модных тенденций.

Ранее появилась информация, что 22 августа в Горно-Алтайск вместе с Еленой Блиновской прилетела внушительная делегация знаменитостей.

В компании заметили Екатерину Варнаву, певицу Нюшу, модель и телеведущую Викторию Лопырёву, семью блогеров Чекалиных и ещё несколько именитых туристов. 

Звёзды поселились в самом дорогом отеле Республики Алтай – "Алтай Резорт", где, предположительно, и прошли праздничные мероприятия.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.08.2021 11:01
Morena

- Кито тама, кито тама?
- Это я, Фантомасина...

26.08.2021 11:06
- гость -

шушера

26.08.2021 11:15
- гость -

Всех на кол.

26.08.2021 11:24
АБОРИГЕН

Судя по всему эта Блинковсая очередной представитель племени инфоцыган. Эдакие пропагандисты успешного успеха. Типа Тони Роббинсона и прочих балаболов.

26.08.2021 11:29
- гость -

Противно

26.08.2021 11:33
- гость -

Киркоровы и Лободы понятно. Им башляют - едут.
А вот кто такая это Б..
Про что она, какие заслуги, кроме инфоцыганщины?

26.08.2021 11:36
- гость -

ащще пофиг

26.08.2021 11:38
- гость -

Ух ты, здорово. Радость какая.

26.08.2021 11:42
- гость -

ащще пофиг

сказала кто-то пробежав 3 км за каретой.

26.08.2021 11:43
- гость -

Только у меня вместо зверьков просто черный квадрат со звуком или у всех так?

26.08.2021 11:43
- гость -

Где то депутат Попов всплакнул от зависти....

26.08.2021 11:43
гость

Ху из ит? И как эти люди могут повлиять на снижение цен на основные продукты питания и улучшение текущей эпидемиологической ситуации в РФ?

26.08.2021 11:50
- гость -


26.08.2021 11:42
- гость -

ну вам же не пофиг комментировать что кому то пофиг

26.08.2021 12:04
- гость -

платят деньги народ ни за что этой блиновской. Всем понятно что если ничего не делать, то мечты не сбудутся.. просто так с неба ничего не посыпится.. платит и верит..

26.08.2021 12:05
- гость -

Эдакие пропагандисты успешного успеха. Типа Тони Роббинсона и прочих балаболов.

А Абориген то в сортах г...вна разбирается оказывается

26.08.2021 12:24
Митенька ржевский

Всё это- плесень, много лет альфонсирующая на ПервомАнале.
Я думал, что чтобы всё это барахло слушать, надо иметь ну оченеь мало мозгов.
Я ошибся. Мозгов вообще не должно быть. А если учесть, что 90% россиян кончает от этого музыкального убожества, делаем соответствующий вывод...

26.08.2021 12:27
1

Судя по всему, это собрались лучшие и успешные представители страны, бомонд так сказать, цвет нации. Противно ..............., организм отказывается это воспринимать.

26.08.2021 12:35
- гость -

Во всей этой ситуации интересно только одно.
Взять любого человечика, кто отписался выше, и про него составить новость, про то как он живет, что делает, как деньги зарабатывает и тратит их.

Будет ли он после этого писать на амике и т.п. про других людей, обси..я их, или того г..на, которое на него выльется ему хватит на всю оставшуюся жизнь?

26.08.2021 12:41
- гость -

26.08.2021 12:35
- гость -
... если да кабЫ... про этих упырей для того и пишут, чтобы интерес к СМИ поддержать... а напиши про меня- да кому я сдался? Да, СМИ так же паразитирует на этих персонах, как эти персоны на простых людях, несущих им денежки.

26.08.2021 12:48
ГОсть

26.08.2021 12:27
1
Ну что Вы, что Вы. Куда им дотянуться))) Вот тут вот в этих комментариях и собрался цвет нации. нЕпризнанный слегка, но самый цвет, однозначно, бомонд так сказать) А люди из новости, так, погуляли немного так, как захотелось, не претендуя ни на что)))

26.08.2021 12:50
Лёха

12:35
Что касается меня, то г..но г..но стерпит. Это во-первых, а во-вторых, кто его лить то будет? И о чём? Мне не позавидуешь.

26.08.2021 12:53
Виталий

12:48

раз эти люди собрались погулять не претендуя ни на что, зачем тогда это афишировать? да ещё с таким гнусным пафосом?
или вы наивно полагаете что это кому то интересно? нормальным людям, уверен что нет.

26.08.2021 13:01
Лёха

А у нас Амител выбирает чего ему афишировать, а чего не афишировать.
И как коммерческая организация выбирает те новости, которые приносят ему подписчиков.
Судя по количеству оных... Амител очень нуждается в помощи.

26.08.2021 13:11
- гость -


26.08.2021 12:35
- гость -

Я, про меня пусть напишут..


Амител очень нуждается в помощи
поддержим

26.08.2021 13:35
Митенька ржевский

Амик уже давно и безуспешно нуждается в журналистах и редакторах. Я имею в виду, в нормальных, а не тех, то подписан на все федеральные ленты новостей. Копипастеров с соседнего сайта копипастить каждый может. ..
Вспоминаю давние времена, когда главным редактором была Светило... и новости были свежие, на местном материале, и про всё это голубое братство почти не было статей...

26.08.2021 13:58
Лёха

Их Небоподобие, это и чиновники и медийные лица получают бонусы за лояльность и бонусы за публичность. Отказавшись от этих бонусов в текущем моменте, ты Митенька поставишь себя на грань катастрофы.
Поэтому ты не можешь быть публичным, но не лояльным. Но просто лояльным ты быть должен.

26.08.2021 14:08
Митенька ржевский

Алёшенька, что у вас там в Кыштыме такое курят?
От каких бонусов я могу отказаться и почему это катастрофа?
Кому или чему я лоялен? 8)

26.08.2021 14:28
Filin

кто все эти люди?

26.08.2021 15:07
Гость

Мероприятие обошлось я думаю не дороже 300 тыс Евро. Для сорокалетнего юбилея норм цена)

26.08.2021 15:22
- гость -

26.08.2021 12:53
Виталий

Все гораздо проще) Им всем глубоко пофиг кто и что и где о них пишет и кто и как по этому написанному интерпретирует) а каждый мыслит в силу своей испорченности)

26.08.2021 15:32
- гость -

Там один только богато насыщенный кислородом воздух многое что значит.Плюс вода и солнце, и вообще,конкретная зарядка для организма.Правда местные аборигены там...Ну хотя бы воздух не портят в отличии от местных барнаульских на отдельно взятом сайте.

26.08.2021 15:44
- гость -

Filin
кто все эти люди?

комментаторы с Амика

26.08.2021 15:49
- гость -

26.08.2021 15:32
- гость -
.Правда местные аборигены там...Ну хотя бы воздух не портят в отличии от местных барнаульских на отдельно взятом сайте.

а вы не сидите в испорченном то , сходите прогуляйтесь на свежем воздухе

26.08.2021 15:58
- гость -

Постоянно прогуливаюсь,и несколько раз в неделю на велосипеде по степям прокатываюсь.А дома даже Euronews по утрам смотрю.Как говорят либерасты "из зомбоящика" ) Из ит ыз ) Свои мозги надо иметь,малыш.

26.08.2021 16:05
Зануда

Грустно осознавать, что люди думают, что вот это— предел мечтаний, потому что можно посмотреть что такое блиновская, в приличном обществе таким руки не подают

26.08.2021 17:04
гость

Так и не понял, откуда у нее бабло?

26.08.2021 17:08
гость

Она рассказывает людям за деньги, как стать счастливым, и это приносит ей основной доход

Наверное очень умные люди ей платят деньги за ее рассказы. Интересно, что таких много

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:57
Убитую в Тюмени школьницу изнасиловали перед смертью 0
18:32
Баскетболисты "Барнаула" выиграли у "Новосибирска" 0
18:10
В Барнауле на три дня перекроют Социалистический проспект 0
17:55
Мясников: в России не будет коллективного иммунитета к коронавирусу 0
17:40
Барнаулец подарил мошенникам почти миллион в надежде спасти деньги 1
17:20
Обновлённую Доску почёта открыли в Индустриальном районе Барнаула 0
17:05
В Бийске автолюбительница сбила двух девочек на пешеходном переходе 1
16:45
Советская актриса Екатерина Васильева стала монашкой 9
16:28
В России установили антирекорд по смертности от коронавируса 10
16:13
На Алтае будут судить трёх подростков за угон автомобиля у односельчанина 0
16:01
Владимир Путин предложил свои идеи в народную программу "Единой России" 0
15:46
Алтайский пловец завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио 5
15:31
Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле 17
15:16
Кандидаты КПРФ выиграли дело о снятии с выборов в Каменский совет депутатов 3
14:55
Путин разрешил службу чиновникам с иностранным гражданством 25
14:35
Мощная пыльная буря накрыла трассу Барнаул – Бийск 10
14:20
Продвинутый звук, яркий экран: Xiaomi выпустила новый телевизор диагональю 75 дюймов 5
14:09
Автомобилистка на Ford Focus сбила 12-летнюю девочку в Горно-Алтайске 6
13:56
Военные трижды за два дня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 15
13:38
В Барнауле устанавливают детские игровые комплексы во дворах 22
13:23
Путин поздравил алтайского спортсмена с золотом на Паралимпиаде 7
13:08
Налоговая намерена обанкротить барнаульский Дворец спорта из-за долга почти в 1 млн рублей 4
12:51
Умер легендарный алтайский оператор Юрий Мартынов. Он болел коронавирусом 3
12:43
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания 8
12:31
Скованные одной целью. Как ХК "Динамо-Алтай" стремится в элитную лигу и не жалеет денег 4
12:20
"Президент нас услышал". Эсеры рассказали о подготовке законопроекта о базовом доходе 31
12:06
Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 69 тысяч человек 18
11:51
Интерес к льготной ипотеке продолжает снижаться в Алтайском крае – Росреестр 0
11:36
Все алтайские образовательные организации готовы к учебному году 14
11:19
В Барнауле продлили отключение горячей воды 0
11:06
Перед волной. Алтайский край запасается кислородом и койками, но теряет врачей 20
10:55
Киркоров, Лобода, Собчак и Ургант. Блогер Блиновская с размахом отметила юбилей на Алтае 37
10:41
Ещё 37 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 5
10:30
В Алтайском крае резко выросло число пожаров 2
10:18
В Барнауле приступили к ремонту ещё одного участка дороги на Змеиногорском тракте 12
10:03
Сотрудники комбината "Алтайские закрома" прошли обучение бережливому производству 0
09:46
Видеоблогера наказали за ловлю рыбы в алтайском заповеднике 5
09:31
Более 4,5 млн рублей направили на ремонт тротуаров у школ Рубцовска 0
09:15
Алтайский край вошёл в топ-20 лучших регионов по нацпроектам 4
09:01
Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью 3
08:44
98 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала года 2
08:31
Кто-то что-то с чем-то. Томенко устроил "допрос с пристрастием" главе краевого Минобра 50
08:18
Климатолог рассказал, какой будет осень в Сибири 0
08:01
Анимация и киберспорт. Каким уникальным профессиям учат в университете "Синергия" 0
07:50
Денисовы пещеры и горнолыжный спорт. 50 млрд готовы вложить инвесторы в туркластер Алтая 3
07:35
Диалога нет: главы федераций раскритиковали Перфильева за "средневековье в спорте" 44
07:19
Доктор Мясников призвал не вызывать скорую помощь при COVID-19 25
07:01
Разговоры вокруг флоры: в Барнауле пройдёт конференция цветочного бизнеса Infloresence 0
06:48
Здание XIX века и дом с рухнувшей стеной. Какое аварийное жильё идёт под снос в Барнауле 10
06:38
Маколей Калкин отмечает день рождения. Как изменился герой фильма "Один дома" 11
06:18
Мединский предложил сделать ЕГЭ по истории обязательным 16
06:03
До +30 градусов и ни капли дождя. О погоде в Алтайском крае 26 августа 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.