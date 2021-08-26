Военные трижды за два дня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Два участка Чуйского тракта в Первомайском районе 26 и 27 августа трижды перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.
В четверг, 26 августа, движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке между Бобровкой и Баюновскими Ключами. Ограничение будет действовать на протяжении трёх часов (с 23:10 до 02:20).
Кроме того, в пятницу с 05:00 до 08:00 и с 12:10 до 15:10 гражданский транспорт не пустят на участок автодороги Баюновские Ключи – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт".
Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.
Комментарии
Там гости певчие приехали, потешить друг друга.
С ними как? Или это специальная репетиция.
Дорогу им! Пусть катятся от сюда.
Блин, ну сделайте себе параллельную дорогу и катайтесь хоть 24/7
Да, там практически везде есть параллельная грунтовка.
где это садоводство находится? как посмотреть перекрытый участок?
Каждую неделю перекрывают по несколько раз. Федеральную трассу себе присвоили.
да что такое, все планы рушат
Можно как-нибудь по другому объехать этот участок?
26.08.2021 14:16
- гость -
Вы представляете наших вояк на грунтовке? Они же заблудятся в полях и забуксуют в небольшой луже.
Через Алейск или Заринск
До каких пор будут в этой стране нарушать права человека, почему я не могу попасть к себе домой в то время, в которое хочу. Какое право имеют военные или кто либо еще перекрывать единственную дорогу между населенными пунктами
ПОчему вояки по пересечёнке не тренируются???
26.08.2021 14:50
- гость -
где это садоводство находится? как посмотреть перекрытый участок?
А вот это военная тайна, и вам, гражданским, знать об этом не положено!
26.08.2021 14:01
гость
Самолетом. С Горно алтайска.
26.08.2021 15:34
Сибиряк из Рубцовска
Я же объяснил уже - заблудятся вояки там! Кто нас тогда защищать от ворога лютого будет? Да и растрясти задницы по неровностям грунтовой дороги можно, а это подрыв обороноспособности страны! Они только по асфальту дорогу знают!
26.08.2021 15:19
Гость
До каких пор будут в этой стране нарушать права человека
Права, простите, кого?