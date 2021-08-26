Военные трижды за два дня перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Два участка Чуйского тракта в Первомайском районе 26 и 27 августа трижды перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

В четверг, 26 августа, движение по федеральной автодороге ограничат на отрезке между Бобровкой и Баюновскими Ключами. Ограничение будет действовать на протяжении трёх часов (с 23:10 до 02:20).

Кроме того, в пятницу с 05:00 до 08:00 и с 12:10 до 15:10 гражданский транспорт не пустят на участок автодороги Баюновские Ключи – Чуйский тракт – садоводство "Горизонт".

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.