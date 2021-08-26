Алтайский пловец завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Бийский спортсмен Роман Жданов взял бронзу в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио. Заплыв состоялся 26 августа.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Быстрее оказались японец Такаюки Сузуки (золото) и итальянец Луиджи Беджиато (серебро).
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Жданова с золотой медалью и мировым рекордом, который пловец установил на дистанции 50 метров брассом.
Комментарии
Умничка!!!
Большой герой!!!
26.08.2021 15:48
горожанка
Умничка!!!
милочка , он не умом соревнуется, а силой и выносливостью.
Роман, поздравляем вас, гордимся такими земляками.
Сил, здовья и дальнейших успехов в спортивной карьере.
Постоянно тренировал свой организм.И отличился в борьбе со всякими такаюками сузуками и луиджами беджитами!Мо-ло-дец!!!
Роман, Вы - большой молодец!!! Удачи Вам , сил , здоровья и новых Побед!