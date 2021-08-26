Алтайский пловец завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Бийский спортсмен Роман Жданов взял бронзу в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио. Заплыв состоялся 26 августа.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Быстрее оказались японец Такаюки Сузуки (золото) и итальянец Луиджи Беджиато (серебро).

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Жданова с золотой медалью и мировым рекордом, который пловец установил на дистанции 50 метров брассом.