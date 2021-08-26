В Барнауле на три дня перекроют Социалистический проспект

В конце августа в Барнауле на три дня перекроют оживлённый участок дороги в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Запрет коснётся участка проспекта Социалистического в районе здания № 78. Движение транспорта ограничат на три дня – с 27 по 30 августа.

"Это необходимо для замены тепловой сети, которая проходит под дорогой, – уточнили в городской администрации. – Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, подрядная организация будет вести реконструкцию муниципальной тепловой сети диаметром 250, 80 и 65 мм".

Ранее участок на улице Чкалова перекрывали из-за замены теплосети длиной 616 метров. На эти работы СГК потратила 35 млн рублей. Асфальт восстановили. К 1 сентября компания обещает благоустроить близлежащую территорию – рядом с объектом находится школа, поэтому и дорогу, и тротуары там восстановят в сжатые сроки.