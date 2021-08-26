Моргенштерн стал лидером среди звезд, вызывающих доверие у молодёжи

Частный исследовательский холдинг "Ромир" составил рейтинг из 10 знаменитостей, которым больше всего доверяют россияне в возрасте от 14 до 21 года. Он основан на опросе 2,4 тысячи жителей страны.

Как выяснилось, больше всего доверия вызывает рэпер Алишер Валеев (известен под псевдонимом Моргенштерн). В тройку вошли музыкант Егор Крид и видеоблогер Антон Птушкин. Замкнули пятёрку телеведущая Анастасия Ивлеева и ресторатор Константин Ивлев.

Следом за ними в рейтинге расположились рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и футболист Артём Дзюба. Восьмое место досталось комику Гарику Харламову, девятое – журналисту Дмитрию Борисову. Десятку лидеров замкнула певица Ида Галич.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2400 жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Все респонденты старше 14 лет.