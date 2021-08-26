Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и потерявшие кормильца

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью. Об этом заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.

"Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты ещё и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас ещё, соответственно, 721 тысяча", – сказала Баталина на совещании "Единой России", сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты для российских пенсионеров и военных.