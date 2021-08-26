Не менее 10 человек погибло при взрыве в аэропорту Кабула. Ранения получили трое американских солдат, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Также стало известно, что посол Франции в Кабуле предупредил о возможном втором взрыве у аэропорта, а чуть позже Telegram-канал Mash со ссылкой на ряд СМИ сообщил, что взрыв произошёл приблизительно в 18:00 по местному времени.

Ранее в четверг западные страны предупредили о возможной террористической атаке на аэропорт Кабула, куда стеклись тысячи людей в надежде успеть покинуть Афганистан в последние дни эвакуации.

Великобритания заявила днём, что атака может произойти в течение нескольких часов. Людей призывали избегать района аэропорта. Появлялись сообщения об угрозе взрыва террориста-смертника.