Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост

Руководитель госучреждения "Туристический центр Алтайского края" (он же "Алтайтурцентр") Денис Ивлев покинул свой пост. Об этом сообщает "Банкфакс".

Ивлев занял должность незадолго до начала пандемии – в начале 2020 года. По данным ЕГРЮЛ, он официально освободил свой пост с 18 августа. Обязанности руководителя теперь исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович.

Начальник отдела развития туризма Марина Танкова рассказала журналистам, что Ивлев написал заявление по собственному желанию. Что подтолкнуло чиновника к такому решению, пока неизвестно. Сам он ситуацию не комментировал.

Претендентов на замену бывшему начальнику пока не рассматривают.

Ивлев родом из Барнаула. Окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "мировая экономика". С 1999 по 2018 год работал в органах исполнительной власти Алтайского края, в частности в управлении экономики и инвестиций Алтайского края. Также занимал должность начальника отдела развития туризма в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.