Руководитель "Алтайтурцентра" покинул свой пост

Руководитель госучреждения "Туристический центр Алтайского края" (он же "Алтайтурцентр") Денис Ивлев покинул свой пост. Об этом сообщает "Банкфакс".
Ивлев занял должность незадолго до начала пандемии – в начале 2020 года. По данным ЕГРЮЛ, он официально освободил свой пост с 18 августа. Обязанности руководителя теперь исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович.
Начальник отдела развития туризма Марина Танкова рассказала журналистам, что Ивлев написал заявление по собственному желанию. Что подтолкнуло чиновника к такому решению, пока неизвестно. Сам он ситуацию не комментировал.
Претендентов на замену бывшему начальнику пока не рассматривают.
Ивлев родом из Барнаула. Окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "мировая экономика". С 1999 по 2018 год работал в органах исполнительной власти Алтайского края, в частности в управлении экономики и инвестиций Алтайского края. Также занимал должность начальника отдела развития туризма в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Комментарии
Очень жаль когда уходят профессионалы и на их место лезут подхолимы и хапуги
Потому что никакой во всех смыслах из него "турист" и в пометки не годился Татьяне Сажаевой
ну что в этом печального...человек просто уволился с работы
"...в управлении экономики и инвестиций Алтайского края..."
А я всегда считал, что минэкономразвития раньше было ГЛАВНЫМ управлением экономики и инвестиций Алтайского края
Нет туризма в крае, и не было его никогда и не будет в современном понимании. Только дикие наезды на уровне вываливай и сваливай, да и то в Горном.
ПодхОлимы? Вот такие грамотеи и трудятся "во благо края"...
Как много в последнее время стала попадаться фамилия Ивлев, Ивлеева... Evil never die!
ПодхОлимы? Вот такие грамотеи и трудятся "во благо края"...
В туризьме грамата нинужна.
Каких туристов хотели привлечь заменив Аэрофлот на Победу? У которых денег нет даже на билет?
27.08.2021 12:05
Турцентр
"А тому-ли я дала...
Обещание любить..."
Только-только карьера началась и нате вам! Не повезло вам!
пошел на повышение... Нормально, АК кузница кадров, надежные проверенные