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"Позвали "спасать родину": экс-чиновник из Бурятии возглавил "Алтайтурцентр"

, ИА "Амител"
Денис Ивлев обещал "спасти" родной Алтай
Фото: gazeta-n1.ru

Фото: gazeta-n1.ru

Бывший замминистра туризма Бурятии Денис Ивлев, покинувший этот пост в начале февраля по причине того, что ему "нужно ехать на родной Алтай", официально назначен директором краевого госучреждения "Туристический центр Алтайского края" ("Алтайтурцентр").

Как сообщается на официальном сайте организации, приказом Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 12 февраля Денис Ивлев назначен директором "Алтайтурцентра". Ранее эту должность занимала Татьяна Сажаева, которая покинула пост две недели назад по собственному желанию.

Что касается Ивлева, то он родом из Барнаула. Ему 43 года. Ивлев окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "мировая экономика". С 1999 по 2018 год работал в органах исполнительной власти Алтайского края, в частности в управлении экономики и инвестиций Алтайского края. Ивлев также занимал должность начальника отдела развития туризма в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Несколько недель назад Ивлев на своей странице в Facebook, комментируя увольнение, он написал: "Причина ухода банальна – позвали "спасать родину". И позвали именно так, что решение о том, где я нужнее – здесь, в Бурятии, или там, куда позвали, было мною принято весьма быстро. Поэтому прошу прощения за "скороспешность", за то, что не все здесь совместно начатое удалось закончить, а задуманное – воплотить", – написал тогда он.

Отметим, что Татьяна Сажаева руководила "Алтайтурцентром" с 2013 года. Ее уход может быть связан с многочисленными скандалами при проведении госзакупок в сфере событийного туризма в пользу ряда фирм, которые считают аффилированными с Сажаевой. Речь якобы идет о договоре с ООО "Мем Групп" на сумму 1,6 млн рублей при начальной цене почти 3 млн рублей. По оценке источника издания, его стоимость была изначально завышена в угоду конкретным заинтересованным лицам. Эта компания нередко становится организатором туристических мероприятий в рамках госконтрактов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.02.2020 08:11
- гость -

Этот спасет

15.02.2020 11:07
- гость -

Одни спасатели

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