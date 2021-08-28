Волочкова будет судиться с соседями за то, что они сняли её во время справления нужды

Балерина Анастасия Волочкова грозит судом тем, кто сфотографировал её справляющей нужду на своём участке. Об этом она написала в своих социальных сетях.

"Если моя попа привлекла внимание общественности, то придётся за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое, и скоро вы в этом убедитесь. Я привлекла серьёзного адвоката – Андрея Алешкина, мы готовим подачу заявления в полицию, а также мою судебную защиту", – заявила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова "вспомнила" свой роман с голливудским актёром Джимом Керри. По её словам, у них действительно были близкие взаимоотношения.