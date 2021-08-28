Волочкова будет судиться с соседями за то, что они сняли её во время справления нужды

Балерина Анастасия Волочкова грозит судом тем, кто сфотографировал её справляющей нужду на своём участке. Об этом она написала в своих социальных сетях.
"Если моя попа привлекла внимание общественности, то придётся за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое, и скоро вы в этом убедитесь. Я привлекла серьёзного адвоката – Андрея Алешкина, мы готовим подачу заявления в полицию, а также мою судебную защиту", – заявила балерина.
Ранее Анастасия Волочкова "вспомнила" свой роман с голливудским актёром Джимом Керри. По её словам, у них действительно были близкие взаимоотношения.
Комментарии
Соседи сделали мерзость, а СМИ подхватили и тиражируют...фу!
действительно капрофогеры какие то , буэ
Согласно концепции окон овертона эта мерзость (со всех участвующих в этом сторон) должна стать нормой жизни. В условиях потери Россией концептуальной властности, люди должны накушаться этого по полной до изжоги. Далее либо это реально станет нормой (для будущих поколений), либо с помощью генной памяти (цивилизационного культурного кода и пр.) общество отвергнет это, произойдёт оздоровление и обретение концептуальной власти Россией. (Кратко). Но это процесс как минимум на десятилетия.
Под кустом что ли справляла?
А где видео то?
На слово верить???
Этот вопрос обсуждался в России ещё с середины позапрошлого века...
"Дебатирован был в последнее время вопрос: имеет ли право член коммуны входить к другому члену в комнату, к мужчине или женщине, во всякое время... ну и решено, что имеет...
— Ну а как тот или та заняты в ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе!
Андрей Семенович даже рассердился.
— А вы всё об этом, об этих проклятых «потребностях»! — вскричал он с ненавистью, — тьфу, как я злюсь и досадую, что, излагая систему, упомянул вам тогда преждевременно об этих проклятых потребностях! Черт возьми! Это камень преткновения для всех вам подобных, а пуще всего — поднимают на зубок, прежде чем узнают, в чем дело! И точно ведь правы! Точно ведь гордятся чем-то! Тьфу! Я несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать новичкам не иначе как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен человек. Да и что, скажите пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хоть бы в помойных ямах? Я первый, я, готов вычистить какие хотите помойные, ямы!"
да хрен на них... соседи такие же..
Дуплище разношено так что до сортира не успевает добежать
А зачем она на улице на участке приседала?
На сортир, хотя бы уличный, не заработала еще?
Чушь какая-то.
Срамота
А зачем она на улице на участке приседала?
А по-крупному она тоже ходит посреди участка, интересно? Там поди не пройти среди куч!
А вот представьте себе, у меня бы под окном кто-то посел нужду справлять, пусть даже балерина! Мне бы это очень не понравилось. Мы собачников со двора гоняем, их шавки под балконами гадят!
А с чего вы взяли что она такая бесстыдная , может ей записывающее устройство в туалет подсунули.
Да она судится СО ВСЕМИ и пиарится НА ВСЁМ!!!!!!!!!! Даже на собственных испражнениях, как оказалось.
Где она нужду справляла, что соседи сняли ее за этим делом? Посреди участка на видном месте? Очень приятно соседям смотреть, как кто-то у них на виду это делает.
Раньше власть смердела, а теперь уже и холопы. Помните Касьянова засняли в гостинице и никто не ответил? Или Синице "законные вооружённые формирования" ответили через НТВ угрозой убийством, но опять никто не заметил.
Ну да Андрей Алешкин серьезный адвокат. Остальные просто с юмором.
28.08.2021 10:14
- гость - Соседи сделали мерзость, а СМИ подхватили и тиражируют...фу!
Большей мерзости, чем наделала сами мине..., пардон, шпагатчица, сделать трудно. В данном случае её возмутил не факт съёмки, а то что за неё бабки не ей заплатили.