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Новости

Волочкова будет судиться с соседями за то, что они сняли её во время справления нужды

, ИА "Амител"
Балерина уже привлекла адвоката
Фото: zelenkanews.site

Фото: zelenkanews.site

Балерина Анастасия Волочкова грозит судом тем, кто сфотографировал её справляющей нужду на своём участке. Об этом она написала в своих социальных сетях.

"Если моя попа привлекла внимание общественности, то придётся за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое, и скоро вы в этом убедитесь. Я привлекла серьёзного адвоката – Андрея Алешкина, мы готовим подачу заявления в полицию, а также мою судебную защиту", – заявила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова "вспомнила" свой роман с голливудским актёром Джимом Керри. По её словам, у них действительно были близкие взаимоотношения.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.08.2021 10:14
- гость -

Соседи сделали мерзость, а СМИ подхватили и тиражируют...фу!

28.08.2021 10:32
барне

действительно капрофогеры какие то , буэ

28.08.2021 10:33
М

Согласно концепции окон овертона эта мерзость (со всех участвующих в этом сторон) должна стать нормой жизни. В условиях потери Россией концептуальной властности, люди должны накушаться этого по полной до изжоги. Далее либо это реально станет нормой (для будущих поколений), либо с помощью генной памяти (цивилизационного культурного кода и пр.) общество отвергнет это, произойдёт оздоровление и обретение концептуальной власти Россией. (Кратко). Но это процесс как минимум на десятилетия.

28.08.2021 10:51
- гость -

Под кустом что ли справляла?

28.08.2021 11:04
- гость -

А где видео то?
На слово верить???

28.08.2021 11:05
- гость -

Этот вопрос обсуждался в России ещё с середины позапрошлого века...
"Дебатирован был в последнее время вопрос: имеет ли право член коммуны входить к другому члену в комнату, к мужчине или женщине, во всякое время... ну и решено, что имеет...
— Ну а как тот или та заняты в ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе!
Андрей Семенович даже рассердился.
— А вы всё об этом, об этих проклятых «потребностях»! — вскричал он с ненавистью, — тьфу, как я злюсь и досадую, что, излагая систему, упомянул вам тогда преждевременно об этих проклятых потребностях! Черт возьми! Это камень преткновения для всех вам подобных, а пуще всего — поднимают на зубок, прежде чем узнают, в чем дело! И точно ведь правы! Точно ведь гордятся чем-то! Тьфу! Я несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать новичкам не иначе как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен человек. Да и что, скажите пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хоть бы в помойных ямах? Я первый, я, готов вычистить какие хотите помойные, ямы!"

28.08.2021 12:15
- гость -

да хрен на них... соседи такие же..

28.08.2021 12:27
- гость -

Дуплище разношено так что до сортира не успевает добежать

28.08.2021 12:43
- гость -

А зачем она на улице на участке приседала?
На сортир, хотя бы уличный, не заработала еще?
Чушь какая-то.
Срамота

28.08.2021 13:08
тю!

А зачем она на улице на участке приседала?

А по-крупному она тоже ходит посреди участка, интересно? Там поди не пройти среди куч!

28.08.2021 13:20
Бапппка

А вот представьте себе, у меня бы под окном кто-то посел нужду справлять, пусть даже балерина! Мне бы это очень не понравилось. Мы собачников со двора гоняем, их шавки под балконами гадят!

28.08.2021 14:12
- гость -

А с чего вы взяли что она такая бесстыдная , может ей записывающее устройство в туалет подсунули.

28.08.2021 15:01
тю!

Да она судится СО ВСЕМИ и пиарится НА ВСЁМ!!!!!!!!!! Даже на собственных испражнениях, как оказалось.

28.08.2021 15:45
- гость -

Где она нужду справляла, что соседи сняли ее за этим делом? Посреди участка на видном месте? Очень приятно соседям смотреть, как кто-то у них на виду это делает.

28.08.2021 16:02
- гость -

Раньше власть смердела, а теперь уже и холопы. Помните Касьянова засняли в гостинице и никто не ответил? Или Синице "законные вооружённые формирования" ответили через НТВ угрозой убийством, но опять никто не заметил.

28.08.2021 16:05
- гость -

Ну да Андрей Алешкин серьезный адвокат. Остальные просто с юмором.

28.08.2021 17:54
- гость -

28.08.2021 10:14
- гость - Соседи сделали мерзость, а СМИ подхватили и тиражируют...фу!
Большей мерзости, чем наделала сами мине..., пардон, шпагатчица, сделать трудно. В данном случае её возмутил не факт съёмки, а то что за неё бабки не ей заплатили.

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